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Елена Малышева планирует худеть на майские праздники с помощью новой экспресс-диеты

Елена Малышева рассказала поклонникам, что планирует похудеть за майские праздники. Телеведущая собирается избавиться от лишних килограммов всего за несколько дней с помощью новой экспресс-диеты.

Елена Малышева планирует худеть на майские праздники с помощью новой экспресс-диеты

Ведущая программы «Жить здорово!» разместила в своем аккаунте Instagram ролик, где объясняет о новом способе похудения. Малышева объяснила: она предпочла надеть черное платье, так как ей есть что скрыть. Месяц назад вес знаменитости был 73,5 кг. Профессор медицинских наук надеется, что набрала всего несколько килограммов и теперь собирается исправить ситуацию, придерживаясь строгой экспресс-диеты. Она намерена пользоваться продукцией собственной программы около недели.

Елена Малышева в описании к видео предлагает подписчикам также присоединиться к «марафону», который позволит привести фигуру к лету в порядок. За несколько часов публикацию телеведущей оценили более ста тысяч пользователей. В комментариях некоторые поклонники написали, что Малышева и так очень «стройная», и ей не стоит больше худеть: «Вы же худенькая!», «Совсем не видно Ваших лишних кг».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:04

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