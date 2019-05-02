Елена Летучая раскрыла собственные секреты красоты

Главным "проводником" к отличному самочувствию и, как следствие, идеальному внешнему виду, по мнению Елены Летучей, является здоровое питание, богатое всеми необходимыми элементами. Ежедневный рацион должен состоять из полезных и разнообразных продуктов, обязательно включая в себя овощи и фрукты. Каждое утро перед завтраком телеведущая выпивает стакан воды комнатной температуры и только через некоторое время приступает к приему пищи.Одним из ключевых условий красоты является хорошее настроение. Летучая напоминает, что стресс и пессимизм негативно сказываются на внешнем виде и самочувствии. Она советует не пренебрегать и косметическими процедурами и обеспечивать своей коже необходимый уход. Знаменитость регулярно делает питательные маски, в составе которых находятся качественные натуральные компоненты.