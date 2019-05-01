Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан в юности страдал от депрессии и алкоголизма

Дорнан, как только ему исполнилось 16 лет, потерял мать, скончавшуюся от рака поджелудочной железы. Спустя несколько месяцев один за другим ушли в из жизни четверо его самых близких друзей. Актера подкосили трагедии, он испытывал сильнейшую душевную боль и не мог с ней справиться. Знаменитость полностью погрузился в собственное горе и стал терять «человеческое обличье». Дорнан ушел из университета, пристрастился к спиртному. Актер в сложный для себя период осознавал, что нужно кардинально изменить свою жизнь, но не знал, как это сделать. На одном из собеседований ему посоветовали обратиться за помощью к специалисту.Кинозвезда прошел курс терапии, после чего сестра отправила его на проект Model Behaviour. Симпатичный парень заинтересовал продюсеров, и ему предложили съемки в сериале «Крах». Позже актера утвердили на главную роль в картине «Пятьдесят оттенков серого». Герой Дорнана Кристиан Грей сделал его мировой знаменитостью.