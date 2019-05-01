Звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан в юности страдал от депрессии и алкоголизма
Джейми Дорнан, исполнивший главную роль в картине «Пятьдесят оттенков серого», в юности из-за потери близких впал в депрессию и пытался найти успокоение в алкоголе. Знаменитость рассказал о непростом периоде жизни в эфире шоу «Out To Lunch With».
Дорнан, как только ему исполнилось 16 лет, потерял мать, скончавшуюся от рака поджелудочной железы. Спустя несколько месяцев один за другим ушли в из жизни четверо его самых близких друзей. Актера подкосили трагедии, он испытывал сильнейшую душевную боль и не мог с ней справиться. Знаменитость полностью погрузился в собственное горе и стал терять «человеческое обличье». Дорнан ушел из университета, пристрастился к спиртному. Актер в сложный для себя период осознавал, что нужно кардинально изменить свою жизнь, но не знал, как это сделать. На одном из собеседований ему посоветовали обратиться за помощью к специалисту.
Кинозвезда прошел курс терапии, после чего сестра отправила его на проект Model Behaviour. Симпатичный парень заинтересовал продюсеров, и ему предложили съемки в сериале «Крах». Позже актера утвердили на главную роль в картине «Пятьдесят оттенков серого». Герой Дорнана Кристиан Грей сделал его мировой знаменитостью.
Дорнан, как только ему исполнилось 16 лет, потерял мать, скончавшуюся от рака поджелудочной железы. Спустя несколько месяцев один за другим ушли в из жизни четверо его самых близких друзей. Актера подкосили трагедии, он испытывал сильнейшую душевную боль и не мог с ней справиться. Знаменитость полностью погрузился в собственное горе и стал терять «человеческое обличье». Дорнан ушел из университета, пристрастился к спиртному. Актер в сложный для себя период осознавал, что нужно кардинально изменить свою жизнь, но не знал, как это сделать. На одном из собеседований ему посоветовали обратиться за помощью к специалисту.
Кинозвезда прошел курс терапии, после чего сестра отправила его на проект Model Behaviour. Симпатичный парень заинтересовал продюсеров, и ему предложили съемки в сериале «Крах». Позже актера утвердили на главную роль в картине «Пятьдесят оттенков серого». Герой Дорнана Кристиан Грей сделал его мировой знаменитостью.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:30