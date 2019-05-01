В Великобритании университет нанял на работу пять лабрадоров
В Великобритании один из университетов расширил штат сотрудников, приняв на работу пять лабрадоров. Собаки призваны помогать студентам справляться с тревогой и стрессами перед ответственными тестами и экзаменами.
Лабрадорам, как сообщают местные издания, уже выдали удостоверения сотрудников ВУЗа. На карточках указано, что животные являются личными помощниками преподавателей. В обязанности новых членов коллектива входит улучшение эмоционального состояния студентов, пишет «Слово и Дело».
Лабрадоры перед получением такой ответственной работы прошли специальную подготовку и не проявляют агрессии. Как показал эксперимент, при появлении в университете собак у учащихся снизилась тревожность, особенно заметная перед экзаменами. Ректор ВУЗа Энтони Элдон уверен, что подобная практика с привлечением к учебному процессу собак подойдет и для школ.
Лабрадорам, как сообщают местные издания, уже выдали удостоверения сотрудников ВУЗа. На карточках указано, что животные являются личными помощниками преподавателей. В обязанности новых членов коллектива входит улучшение эмоционального состояния студентов, пишет «Слово и Дело».
Лабрадоры перед получением такой ответственной работы прошли специальную подготовку и не проявляют агрессии. Как показал эксперимент, при появлении в университете собак у учащихся снизилась тревожность, особенно заметная перед экзаменами. Ректор ВУЗа Энтони Элдон уверен, что подобная практика с привлечением к учебному процессу собак подойдет и для школ.
В мире
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:05