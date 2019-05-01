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В Великобритании университет нанял на работу пять лабрадоров

В Великобритании один из университетов расширил штат сотрудников, приняв на работу пять лабрадоров. Собаки призваны помогать студентам справляться с тревогой и стрессами перед ответственными тестами и экзаменами.
В Великобритании университет нанял на работу пять лабрадоров

Лабрадорам, как сообщают местные издания, уже выдали удостоверения сотрудников ВУЗа. На карточках указано, что животные являются личными помощниками преподавателей. В обязанности новых членов коллектива входит улучшение эмоционального состояния студентов, пишет «Слово и Дело».

Лабрадоры перед получением такой ответственной работы прошли специальную подготовку и не проявляют агрессии. Как показал эксперимент, при появлении в университете собак у учащихся снизилась тревожность, особенно заметная перед экзаменами. Ректор ВУЗа Энтони Элдон уверен, что подобная практика с привлечением к учебному процессу собак подойдет и для школ.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:05

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