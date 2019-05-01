Бывший глава Google Эрик Шмидт уходит из компании Alphabet





Экс-глава Google, по сообщениям представителей холдинга, намерен оставить престижную должность. С чем связано такое решение Шмидта - остается пока неизвестным. Есть сведения, что после ухода из совета компании, он все же будет исполнять обязанности консультанта по техническим вопросам.Известно, что совет директоров собирается оставить и Дайан Грин, занимающая должность руководителя Google Cloud до прошлого года. В настоящий момент Alphabet возглавляют Ларри Пейдж и Сергей Брин, являющиеся основателями Google. В 2018 году холдингу удалось стать лидером в рейтинге 500 лучших компаний-работодателей во всем мире согласно версии Forbes. В организации работает 72 000 людей.