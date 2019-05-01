Филипп Киркоров в день рождения получил в подарок автобус для гастролей
Филипп Киркоров, недавно отпраздновавший 52-летие, получил в подарок от друга роскошный автобус. Знаменитость в гостях у «Вечернего шоу с Анной Довлатовой», отметил, что с таким удобным транспортным средством сможет чувствовать себя комфортно, гастролируя по России.
Артист давно мечтал о таком же шикарном автобусе, как у известной исполнительницы Шер. Поп-король отечественной эстрады, выйдя во двор в свой день рождения, не поверил своим глазам, когда увидел «дом на колесах». В транспортном средстве предусмотрены условия для комфортного передвижения по дорогам страны, в нем имеется гостиная и кухня. Киркоров планирует использовать подарок друга для турне по России.
Знаменитость пожаловался: в последнее время он страдает от аэрофобии, поэтому рад, что у него появился «гастрольный» автобус. Однако Киркоров считает главным в жизни не подарки, а здоровье, и чтобы рядом всегда находились верные друзья.
Артист давно мечтал о таком же шикарном автобусе, как у известной исполнительницы Шер. Поп-король отечественной эстрады, выйдя во двор в свой день рождения, не поверил своим глазам, когда увидел «дом на колесах». В транспортном средстве предусмотрены условия для комфортного передвижения по дорогам страны, в нем имеется гостиная и кухня. Киркоров планирует использовать подарок друга для турне по России.
Знаменитость пожаловался: в последнее время он страдает от аэрофобии, поэтому рад, что у него появился «гастрольный» автобус. Однако Киркоров считает главным в жизни не подарки, а здоровье, и чтобы рядом всегда находились верные друзья.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:42