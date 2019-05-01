Пелагея в поздравлении с майскими праздниками пожелала всем быть добрее
Известная исполнительница Пелагея обнародовала в личном Instagram-аккаунте видеопоздравление с майскими праздниками. Артистка пожелала поклонникам здоровья, мира и добра.
Пелагея отметила, что майские торжества являются ее самыми любимыми праздниками. Знаменитость считает важным быть терпимее друг к другу, теплее относиться к окружающим людям. Звезда пожелала фанатам здоровья, всегда находиться в окружении настоящей весны, чтобы сердце было максимально наполнено добром и светом, миром и любовью.
Некоторые поклонники увидели в видеообращении Пелагеи намек на ситуацию вокруг последнего выпуска шоу «Голос. Дети». Певица продолжает отказываться от комментариев и отмалчивается, не желая озвучивать свою позицию и обсуждать скандал, разразившийся после победы в проекте дочери Алсу.
Пелагея отметила, что майские торжества являются ее самыми любимыми праздниками. Знаменитость считает важным быть терпимее друг к другу, теплее относиться к окружающим людям. Звезда пожелала фанатам здоровья, всегда находиться в окружении настоящей весны, чтобы сердце было максимально наполнено добром и светом, миром и любовью.
Некоторые поклонники увидели в видеообращении Пелагеи намек на ситуацию вокруг последнего выпуска шоу «Голос. Дети». Певица продолжает отказываться от комментариев и отмалчивается, не желая озвучивать свою позицию и обсуждать скандал, разразившийся после победы в проекте дочери Алсу.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:21