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Пелагея в поздравлении с майскими праздниками пожелала всем быть добрее

Известная исполнительница Пелагея обнародовала в личном Instagram-аккаунте видеопоздравление с майскими праздниками. Артистка пожелала поклонникам здоровья, мира и добра.
Пелагея в поздравлении с майскими праздниками пожелала всем быть добрее

Пелагея отметила, что майские торжества являются ее самыми любимыми праздниками. Знаменитость считает важным быть терпимее друг к другу, теплее относиться к окружающим людям. Звезда пожелала фанатам здоровья, всегда находиться в окружении настоящей весны, чтобы сердце было максимально наполнено добром и светом, миром и любовью.

Некоторые поклонники увидели в видеообращении Пелагеи намек на ситуацию вокруг последнего выпуска шоу «Голос. Дети». Певица продолжает отказываться от комментариев и отмалчивается, не желая озвучивать свою позицию и обсуждать скандал, разразившийся после победы в проекте дочери Алсу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:21

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