АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые обнаружили новый механизм регенерации клеток сосудов
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Компания Samsung занимается разработкой «невидимых» камер для смартфонов

Специалисты компании Samsung приступили к разработке новой технологии для собственных моделей смартфонов. Бренд порадует потенциальных покупателей мобильных аппаратов наличием «невидимой» камеры, расположенной непосредственно под дисплеем.

Компания Samsung занимается разработкой «невидимых» камер для смартфонов

Южнокорейский технологический гигант в настоящее время занят созданием дисплеев Infinity-O для смартфона Galaxy S10. Технология, позволяющая делать отверстия в OLED-экране, оказалась весьма непростой, сообщают представители Samsung. Это еще не конечный результат, а всего лишь шаг на пути к камерам-«невидимкам», рассказали эксперты.

Согласно данным инсайдеров, компания-разработчик в дальнейшем будет располагать сенсоры над поверхностью дисплея, что может избавить от необходимости создания специальной ниши для камеры. В ближайшие несколько лет бренд, предположительно, будет выпускать мобильные устройства с «невидимыми» камерами, спрятанными за поверхностью экрана.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывший глава Google Эрик Шмидт уходит
Филипп Киркоров в день рождения получил
Компания Samsung занимается разработкой
Пелагея в поздравлении с майскими
В Ле-Бурже впервые представят макет
В Сети появилось видео репетиции дочери
Meizu 17 может стать первым
Анжелика Варум рассказала о своем
Компания Valve представила шлем
Ученые обнаружили новый механизм
Анастасия Волочкова решила использовать
Apple не желает, чтобы потребители
Церковь отказала Петросяну в аннуляции
Ученые: Яблоки улучшают микрофлору
Психолог объяснил феномен популярности
Певец Сергей Захаров пережил
Анна Снаткина рассказала, почему
Ученые: куриные лапки очень полезны для
Кайли Дженнер поздравила с днем
Инга Оболдина жила в нищете и торговала
Компания JAC презентовала полностью
Ольга Бузова надеется, что Филипп
Вадим Манукян предложил Ольге Бузовой
Опытные путешественники поделились
Белла Потемкина вновь припомнила Ольге
Ольга Бузова анонсировала выход своей
Названы 6 диет, с помощью которых
Ольга Орлова призналась, что часто
Компания Jaguar откажется от крупных
Потерявшая волосы Лена Хромина
Просмотреть все новости