Компания Samsung занимается разработкой «невидимых» камер для смартфонов





Южнокорейский технологический гигант в настоящее время занят созданием дисплеев Infinity-O для смартфона Galaxy S10. Технология, позволяющая делать отверстия в OLED-экране, оказалась весьма непростой, сообщают представители Samsung. Это еще не конечный результат, а всего лишь шаг на пути к камерам-«невидимкам», рассказали эксперты.Согласно данным инсайдеров, компания-разработчик в дальнейшем будет располагать сенсоры над поверхностью дисплея, что может избавить от необходимости создания специальной ниши для камеры. В ближайшие несколько лет бренд, предположительно, будет выпускать мобильные устройства с «невидимыми» камерами, спрятанными за поверхностью экрана.