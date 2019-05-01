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Ученые доказали эффективность применения секс-препарата для лечения сердечной недостаточности

В Манчестерском университете ученые провели исследование, доказавшее эффективность применения такого секс-препарата, как тадалафил для лечения сердечной недостаточности. Новое открытие стало прорывом в современной медицине, так как данное лекарство способно замедлять или обращать вспять прогрессирование распространенной патологии.

Ученые доказали эффективность применения секс-препарата для лечения сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность является синдромом, возникающим, когда сердечно-сосудистая система не может обеспечить достаточное кровообращение в организме. В результате увеличивается объем межклеточной жидкости, способной попадать в легкие, что проявляется через одышку и отечности. Это состояние считается одним из самых распространенных, где выживаемость ниже, в отличие от пациентов, чьи жизни уносят различные виды рака.

Специалисты решили провести эксперимент на овцах, чья физиология сердца напоминает человеческую. За короткий период прогрессирующее ухудшение патологии удалось остановить с помощью лекарства, применяемого в качестве терапевтического средства против эректильной дисфункции. Доза, которую вводили животным соответствовала дозе, получаемой мужчинами при нарушении эрекции.
Ученые доказали эффективность применения секс-препарата для лечения сердечной недостаточности

Ученые выяснили: тадафил имеет способность блокировать фермент под названием фосфодиэстеразой 5. При сердечной недостаточности лекарственное средство изменяло сигнальный каскад. Речь идет о серии химических реакций в организме, влияющих на реакцию сердца по отношению к адреналину. Исследователи пришли к выводу, что подобная терапия позволяет восстановить работу сердечно-сосудистой системы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 23:04

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