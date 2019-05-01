Lexus выпустит к 2021 году бюджетный автомобиль-преемник модели CT





Автомобиль построят на базе платформы TNGA, и он, возможно, приобретет вид не хэтчбека, а внедорожника. По словам главы европейского подразделения Lexus Паскаля Руха, новинку электрифицируют, и она станет первым электрокаром в модельной линии японского бренда. Габариты бюджетной машины представитель марки не раскрыл. Согласно некоторой информации, ее сделают меньше кроссовера UX с параметрами 4495x1840x1540 мм при колесной базе 2640 мм.При желании разработчиков сохранить в преемнике Lexus CT пятидверную структуру хэтчбека, новому авто придется конкурировать с Mercedes A-Class, BMW 1 и Audi A3 Sportback. В случае отказа компании от традиционного ДВС машину ожидает соперничество с Tesla Model 3 и будущими компактными электрокарами премиум-сегмента. Бюджетный автомобиль, еще не получивший названия, выпустят на рынок не раньше 2021 года.