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Компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index

Американская компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index. Также представители сообщили, что в продажу новинка поступит уже через несколько месяцев.

Компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index

Шлем виртуальной реальности Index от Valve оснащен 2-мя дисплеями, имеющими разрешение 1440x1600 и частотой до 144 герц. Новинка оборудована бесконтактными наушниками и мощным микрофоном. Также известно, что система будет работать со всеми SteamVR проектами. Представители компании-разработчика компьютерных игр сообщили, что в течение 1 года выпустят новую игру для виртуальной реальности. В продажу шлем Index поступит уже в конце июня текущего года.

Компания Valve представила шлем виртуальной реальности Index

Новинка от Valve включает в себя шлем виртуальной реальности, систему отслеживания движений и контроллеры. Полный комплект Index обойдется своему владельцу приблизительно в 1080 евро. Также компания сообщает, что все аксессуары можно будет приобрести по отдельности.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:36

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