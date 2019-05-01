Apple не желает, чтобы потребители самостоятельно чинили свои устройства





На официальной встрече с правоохранителями инженеры компании Apple продемонстрировали внутренние части своих девайсов, пытаясь убедить всех в том, что пользователь может навредить себе или повредить части устройства, сделав его непригодным к использованию. Однако директор исследовательских групп Натан Проктор утверждает, что эта демонстрация абсурдна, поскольку другие производители дают возможность своим пользователям самостоятельно чинить устройства.Также у людей есть возможность обратиться к независимым экспертам, что улучшает качество обслуживания и дает возможность выбора. Конкуренция способствует разумному развитию рынка и оптимизации стоимости услуг.