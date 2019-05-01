Ученые: Яблоки улучшают микрофлору кишечника





Исследователи Технического университета Дании установили взаимосвязь между количеством полезных бактерий в кишечнике и употреблением яблок. Для проведения эксперимента подопытными были выбраны лабораторные крысы. В их рацион добавили большое количество яблок и блюд, в состав которых они входят. Результаты показали улучшение метаболизма и увеличение численности необходимых для нормального пищеварения бактерий. Ученые отметили, что яблоко создает оптимальную питательную среду для микрофлоры.Исследователи считают, что это позитивное воздействие на организм оказывает содержащийся в яблоках пектин. Из этого следует вывод, что употребление других продуктов, в которых есть это вещество, также окажет благотворное влияние.Таким образом, если включить в ежедневный рацион одно яблоко, можно улучшить обменные процессы в организме и поспособствовать укреплению иммунитета. Также вещества, содержащиеся в этом фрукте, помогают нормализовать уровень холестерина в крови и выводить токсины из организма.