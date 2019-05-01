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Ученые: Яблоки улучшают микрофлору кишечника

Ученые провели исследование и установили, что ежедневное употребление в пищу одного яблока улучшает микрофлору кишечника. Они считают, что такое же позитивное влияние на микроорганизмы пищеварительной системы могут оказывать и другие продукты, богатые пектином.
Ученые: Яблоки улучшают микрофлору кишечника

Исследователи Технического университета Дании установили взаимосвязь между количеством полезных бактерий в кишечнике и употреблением яблок. Для проведения эксперимента подопытными были выбраны лабораторные крысы. В их рацион добавили большое количество яблок и блюд, в состав которых они входят. Результаты показали улучшение метаболизма и увеличение численности необходимых для нормального пищеварения бактерий. Ученые отметили, что яблоко создает оптимальную питательную среду для микрофлоры.

Исследователи считают, что это позитивное воздействие на организм оказывает содержащийся в яблоках пектин. Из этого следует вывод, что употребление других продуктов, в которых есть это вещество, также окажет благотворное влияние.

Таким образом, если включить в ежедневный рацион одно яблоко, можно улучшить обменные процессы в организме и поспособствовать укреплению иммунитета. Также вещества, содержащиеся в этом фрукте, помогают нормализовать уровень холестерина в крови и выводить токсины из организма.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:07

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