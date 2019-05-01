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Анастасия Волочкова решила использовать любимые балетные пачки по-новому

Анастасия Волочкова решила использовать любимые концертные наряды по-новому. Прима-балерина применяет балетные пачки в качестве головных уборов.

Анастасия Волочкова решила использовать любимые балетные пачки по-новому

В личном блоге Instagram танцовщицы появился снимок, где Волочкова позирует с балетными пачками. Одной из них артистка накрыла голову, изобразив шляпку, а вторую звезда сцены держит перед собой в виде зонта или щита. В комментарии Анастасия Волочкова написала: «Мои любимые наряды».

Знаменитость очень любит свою профессию, поэтому никогда не упускает возможности рассказать поклонникам или журналистам о работе и всем, что с ней связано. Балерина хотя и предпочитает носить джинсы или брюки в повседневной жизни, все же признается, что женственные наряды, подчеркивающие фигуру и красоту, ей нравятся больше.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:27

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