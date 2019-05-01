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Церковь отказала Петросяну в аннуляции венчания

Известный юморист Евгений Петросян сейчас проходит бракоразводный процесс со своей супругой Еленой Степаненко. Он попросил у церкви аннулировать его венчание, но ему было отказано в удовлетворении прошения.
Церковь отказала Петросяну в аннуляции венчания

Как известно, Евгений Петросян сейчас судится со своей бывшей супругой Еленой Степаненко за имущество, которое они нажили вместе. Его оценивают более чем в миллиард рублей. Пара уже получила юридический развод, однако Петросяну этого мало. Он подал прошение в церковь на расторжение венчания с бывшей женой, но ему отказали.

Как пояснили служители, они не вправе этого сделать по причине отсутствия покаяния со стороны известно юмориста. Практика расторжения венчания довольно новая, поскольку была введена Патриархом лишь год назад. Удовлетворяется такое прошение только с просьбы стороны, которая не несет ответственности за разрыв союза. В свою очередь, если прошение подает сторона, виновная в расторжении брака, сначала необходимо покоятся и получить прощение. Поскольку Евгений Петросян не исполнил необходимых условий, ему отказали в аннуляции венчания.

Хотя известная пара разведена юридически, они все еще супруги перед Всевышним. Будет ли кто-то из бывшей семьи повторно пытаться аннулировать венчание - неизвестно, поскольку никто не комментировал эту ситуацию.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:13

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