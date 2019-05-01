Ольга Бузова надеется, что Филипп Киркоров еще не раз закружится с ней в танце

На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова разместила совместный снимок с Филиппом Киркоровым, который подписала словами с поздравлениями. Она призналась, что не смогла выбрать лучшую фотографию с певцом, а потому разместила сразу все.Также Ольга Бузова пожелала поп-королю и дальше радовать поклонников своим творчеством, выразив надежду, что они еще не раз закружатся в танце.