Ольга Бузова надеется, что Филипп Киркоров еще не раз закружится с ней в танце
Вчера знаменитому певцу, королю поп-сцены Филиппу Киркорову исполнилось 52 года. Поздравить коллегу по сцене успели многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и поющая телеведущая Ольга Бузова.
На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова разместила совместный снимок с Филиппом Киркоровым, который подписала словами с поздравлениями. Она призналась, что не смогла выбрать лучшую фотографию с певцом, а потому разместила сразу все.
Также Ольга Бузова пожелала поп-королю и дальше радовать поклонников своим творчеством, выразив надежду, что они еще не раз закружатся в танце.
На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова разместила совместный снимок с Филиппом Киркоровым, который подписала словами с поздравлениями. Она призналась, что не смогла выбрать лучшую фотографию с певцом, а потому разместила сразу все.
Также Ольга Бузова пожелала поп-королю и дальше радовать поклонников своим творчеством, выразив надежду, что они еще не раз закружатся в танце.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18