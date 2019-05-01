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Ольга Бузова надеется, что Филипп Киркоров еще не раз закружится с ней в танце

Вчера знаменитому певцу, королю поп-сцены Филиппу Киркорову исполнилось 52 года. Поздравить коллегу по сцене успели многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и поющая телеведущая Ольга Бузова.
Ольга Бузова надеется, что Филипп Киркоров еще не раз закружится с ней в танце

На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ольга Бузова разместила совместный снимок с Филиппом Киркоровым, который подписала словами с поздравлениями. Она призналась, что не смогла выбрать лучшую фотографию с певцом, а потому разместила сразу все.

Также Ольга Бузова пожелала поп-королю и дальше радовать поклонников своим творчеством, выразив надежду, что они еще не раз закружатся в танце.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18

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