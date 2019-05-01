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Психолог объяснил феномен популярности «Мстителей» и «Игры престолов»

В апреле состоялись две долгожданные премьеры - на экраны вышел финал «Мстителей» и заключительный сезон «Игры престолов». Демонстрация киноновинок вызвала ажиотаж, в первые дни их посмотрели около 3 млн зрителей. Психолог Александр Кичаев постарался объяснить феномен популярности этих франшиз.
Психолог объяснил феномен популярности «Мстителей» и «Игры престолов»

Данные фильмы, как отмечает эксперт, очень прямолинейны и ясно дают понять, где черное, а где белое. Зрители жаждут увидеть на экране непредсказуемое и загадочное, чего в «Мстителях» и «Игре престолов» в избытке. Многие люди, которым не хватает драйва, черпают его в эмоциях персонажей, проживая с ними их жизнь, «совершая» подвиги.

В психотерапии, отметил Кичаев, существует такое понятие, как перенос или проекция. Человек, просматривающий фильм, ассоциирует себя с героем, чувствуя себя способным преодолевать трудности и принимать правильные решения. У любителей подобных франшиз на самом деле повышается самооценка, утверждает специалист.

«Игра престолов» и «Мстители», уверен кинокритик, притягивает зрителя эпизодами, являющимися продолжением предыдущего. Многим интересно узнать, чем закончится история, знакомая с ранних лет. С каждой новой серией, где люди видят старых персонажей, знакомятся с новыми, они все больше «втягиваются».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:00

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