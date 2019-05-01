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Анна Снаткина рассказала, почему скрывала лицо дочери

Анна Снаткина и Виктор Васильев впервые показали лицо дочери на фотографиях. Они объяснили, почему скрывали девочку от публики на протяжении 6-и лет.
Анна Снаткина рассказала, почему скрывала лицо дочери

Многие звезды не демонстрируют лица своих детей широкому кругу своих поклонников. Одни боятся за их безопасность, другие прислушиваются к суевериям. Анна Снаткина и Виктор Васильев заняли другую позицию относительно этого вопроса.

Они также не открывали лицо своей дочери до недавнего времени. Родители переживали, что ребенок будет стесняться камер или просто не хотеть показываться в СМИ. Веронике уже 6 лет, и теперь она в состоянии принимать свои собственные решения. Прежде чем идти на фотосъемку для популярного журнала «7 Дней», родители поинтересовались мнением дочери, и, получив ее согласие, дали положительный ответ редакции.

Пара подошла к этому решению осознанно. Они старались вовлечь ребенка в принятие серьезных и важных семейных решений, дать девочке право голоса. Родители стараются считаться с мнением младшего члена своей семьи.
Анна Снаткина рассказала, почему скрывала лицо дочери

На вопрос, пойдет ли девочка по стопам родителей, Анна Снаткина ответила, что сейчас Вероника серьезно увлечена художественной гимнастикой, а о кино пока не думает.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:49

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