Анна Снаткина рассказала, почему скрывала лицо дочери





Многие звезды не демонстрируют лица своих детей широкому кругу своих поклонников. Одни боятся за их безопасность, другие прислушиваются к суевериям. Анна Снаткина и Виктор Васильев заняли другую позицию относительно этого вопроса.Они также не открывали лицо своей дочери до недавнего времени. Родители переживали, что ребенок будет стесняться камер или просто не хотеть показываться в СМИ. Веронике уже 6 лет, и теперь она в состоянии принимать свои собственные решения. Прежде чем идти на фотосъемку для популярного журнала «7 Дней», родители поинтересовались мнением дочери, и, получив ее согласие, дали положительный ответ редакции.Пара подошла к этому решению осознанно. Они старались вовлечь ребенка в принятие серьезных и важных семейных решений, дать девочке право голоса. Родители стараются считаться с мнением младшего члена своей семьи.На вопрос, пойдет ли девочка по стопам родителей, Анна Снаткина ответила, что сейчас Вероника серьезно увлечена художественной гимнастикой, а о кино пока не думает.