Компания JAC презентовала полностью электрический кроссовер iEVS4





Электрокар снабдили целым блоком батарей-аккумуляторов, которые дают мощность 66 кВт/ч и позволяют проехать до 470 км без подзарядки. Машина поддерживает функцию быструю зарядки, что даёт возможность в течение 30 минут поднять уровень заряда до 80%.Новинка представлена в четырёх модификациях, которые отличаются дальностью поездки без подзаряда и технической оснащенностью. Топовая версия имеет полный спектр устройств, обеспечивающих безопасность, а также медиа-панель, включающую навигатор, голосовой помощник, климат-контроль.JAC iEVS4 в скором времени поступит на китайский рынок. Выедет ли кроссовер за пределы поднебесной, пока неизвестно.