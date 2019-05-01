Компания JAC презентовала полностью электрический кроссовер iEVS4
Компания JAC Motors на автосалоне в Шанхае презентовала новый кроссовер. Этот автомобиль с полностью электрическим двигателем не оставил равнодушной широкую публику.
Электрокар снабдили целым блоком батарей-аккумуляторов, которые дают мощность 66 кВт/ч и позволяют проехать до 470 км без подзарядки. Машина поддерживает функцию быструю зарядки, что даёт возможность в течение 30 минут поднять уровень заряда до 80%.
Новинка представлена в четырёх модификациях, которые отличаются дальностью поездки без подзаряда и технической оснащенностью. Топовая версия имеет полный спектр устройств, обеспечивающих безопасность, а также медиа-панель, включающую навигатор, голосовой помощник, климат-контроль.
JAC iEVS4 в скором времени поступит на китайский рынок. Выедет ли кроссовер за пределы поднебесной, пока неизвестно.
Электрокар снабдили целым блоком батарей-аккумуляторов, которые дают мощность 66 кВт/ч и позволяют проехать до 470 км без подзарядки. Машина поддерживает функцию быструю зарядки, что даёт возможность в течение 30 минут поднять уровень заряда до 80%.
Новинка представлена в четырёх модификациях, которые отличаются дальностью поездки без подзаряда и технической оснащенностью. Топовая версия имеет полный спектр устройств, обеспечивающих безопасность, а также медиа-панель, включающую навигатор, голосовой помощник, климат-контроль.
JAC iEVS4 в скором времени поступит на китайский рынок. Выедет ли кроссовер за пределы поднебесной, пока неизвестно.
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 13:23