АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Компания JAC презентовала полностью электрический кроссовер iEVS4

Компания JAC Motors на автосалоне в Шанхае презентовала новый кроссовер. Этот автомобиль с полностью электрическим двигателем не оставил равнодушной широкую публику.
Компания JAC презентовала полностью электрический кроссовер iEVS4

Электрокар снабдили целым блоком батарей-аккумуляторов, которые дают мощность 66 кВт/ч и позволяют проехать до 470 км без подзарядки. Машина поддерживает функцию быструю зарядки, что даёт возможность в течение 30 минут поднять уровень заряда до 80%.

Новинка представлена в четырёх модификациях, которые отличаются дальностью поездки без подзаряда и технической оснащенностью. Топовая версия имеет полный спектр устройств, обеспечивающих безопасность, а также медиа-панель, включающую навигатор, голосовой помощник, климат-контроль.
JAC iEVS4 в скором времени поступит на китайский рынок. Выедет ли кроссовер за пределы поднебесной, пока неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 13:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple не желает, чтобы потребители
Церковь отказала Петросяну в аннуляции
Ученые: Яблоки улучшают микрофлору
Психолог объяснил феномен популярности
Певец Сергей Захаров пережил
Анна Снаткина рассказала, почему
Ученые: куриные лапки очень полезны для
Кайли Дженнер поздравила с днем
Инга Оболдина жила в нищете и торговала
Компания JAC презентовала полностью
Ольга Бузова надеется, что Филипп
Вадим Манукян предложил Ольге Бузовой
Опытные путешественники поделились
Белла Потемкина вновь припомнила Ольге
Ольга Бузова анонсировала выход своей
Названы 6 диет, с помощью которых
Ольга Орлова призналась, что часто
Компания Jaguar откажется от крупных
Потерявшая волосы Лена Хромина
Владимир Путин обратился с
Филипп Киркоров рассказал о последних
Xiaomi выпустила видеорегистратор с
Звезда "Дома-2" Татьяна Африкантова
Представлен ТОП-5 мешающих похудению
Виктория Лопырева рассказала о семейных
Флагманский Samsung Galaxy S10
У Влада Кадони появились проблемы в
Ученые: Дикая природа перенасыщена
Виталина Цымбалюк-Романовская считает
На Луне обнаружена свежая тектоническая
Просмотреть все новости