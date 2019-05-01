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Ольга Бузова анонсировала выход своей новой песни

Телеведущая и певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram анонсировала выход нового трека, над которым упорно работает. Реакция фанатов оказалась неоднозначной - многие попросили звезду прекратить петь.
Ольга Бузова анонсировала выход своей новой песни

На своей странице в Instagram звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова разместила фото со студии, сопроводив его постом о том, что в скором времени выйдет новый хит, который должен завоевать сердца поклонников звезды. Название песни она не раскрыла, однако призналась, что услышать ее можно будет уже скоро.

Не секрет, что Ольга Бузова не жалеет для своей творческой карьеры ни здоровья, ни сил. Даже личную жизнь звезда наладить не успевает из-за напряженного графика работы, ведь после развода с Дмитрием Тарасовым она так и не представила публике нового возлюбленного, несмотря на участие в проекте "Замуж за Бузову", где телеведущей "Дома-2" хотели найти пару.

В комментариях мнения фанатов оказались неоднозначными - многие попросили Ольгу Бузову не делать этого, перестать петь и заниматься другими видами творчества. Вероятно, поддержку звезде оказывает ее пиар-директор и продюсер Антон Богуславский, который не раз признавался, что любит песни Ольги Бузовой так же сильно, как и ее саму.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:55

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