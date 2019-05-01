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Опытные путешественники поделились секретами экономии во время поездок

Многие тратят на свой отпуск уйму денег, чтобы обеспечить себе достойный отдых. Поэтому опытные путешественники поделились секретами, как недорого, но хорошо провести время заграницей.
Опытные путешественники поделились секретами экономии во время поездок

Для начала лучше заранее планировать свою поездку. Это нужно для того, чтобы купить билет на транспорт по заниженной цене. Многие перевозчики завышают свои цены ближе к дате выезда или вылета. Поэтому покупка билета заблаговременно позволит не только сэкономить до 40 процентов денежных средств, но и выбрать желаемое место, чтобы с комфортом добраться к пункту назначения.

Также следует систематизировать свои вещи и брать в путешествие только самые необходимые и универсальные предметы одежды. Это поможет сэкономить и время, и деньги, поскольку не придётся доплачивать за багаж и ждать чемодан в аэропорту.

С жильём все немного сложнее. Опытные путешественники рекомендуют заранее выбрать себе отель и заказать его на несколько дней. Затем пройтись по району и найти более дешевый вариант. Не редки случаи, когда хорошее жилье стоит намного дешевле своего отельного аналога. Это связано с отсутствием информации о таких заведениях на туристических сайтах.

Также более дешевыми поездки будут в "не сезон". Специалисты рекомендуют планировать свое путешествие во время минимального наплыва туристов. Это позволит сохранить приличную сумму денег, поскольку туристические заведения в такие сезоны очень понижают стоимость своих услуг.

Кроме этого, стоит заранее определиться с транспортом, на котором необходимо будет добраться с аэропорта. Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев на вокзалах присутствует общественный транспорт, который стоит очень дешево по сравнению с услугами такси. Нередко таким транспортом можно даже быстрее добраться до нужного места, поскольку он не стоит в пробках, как прочие автомобили.

Путешественники рекомендуют все же оформить туристическую страховку, если поездка может затянуться. Это связано с тем, что в случае возникновения какой-либо причины обратиться в лечебное заведения, придётся отдать немаленькую суму за оказание услуг. От этого может спасти страховка, которая обеспечит надлежащий уровень предоставления помощи в больницах, при этом не потребуется большой денежной суммы.

Можно также сохранить деньги на гидах и экскурсиях. На всех больших туристических курортах есть бесплатные экскурсии, которые проводятся ежедневно с определенного места. Стоит лишь поискать информацию в Сети.

Следует также упомянуть про сувениры. Не стоит покупать их в специализированных лавках, поскольку их цена там очень завышена. Можно поискать небольшие ларьки по городу, там все стоит на порядок дешевле, но качество ни чем не хуже. Все вышеперечисленные советы помогут сохранить семейный бюджет и направить его в более подходяще русло. Так что отдыхать можно недорого и с комфортом.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:05

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