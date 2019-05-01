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Инга Оболдина жила в нищете и торговала на рынке

Инга Оболдина преодолела много трудностей на пути к успеху и славе. Актриса, переехав из Челябинска в Москву, испытывала недостаток в деньгах и вынуждена была торговать игрушками на рынке.
Инга Оболдина жила в нищете и торговала на рынке

Оболдина училась в Челябинском институте культуры на факультете режиссуры, но после посещения постановки «Вишневый сад» твердо решила стать актрисой. Вместе с мужем Гарольдом Стрелковым знаменитость переехала в столицу. В Москве супруги оказались в ноябре, когда прием в театральные вузы закончился. Однако Оболдина готовилась к поступлению, и на следующий год ее приняли и во МХАТ, и в ГИТИС.

Актриса в студии «Судьбы человека» рассказала, как сложно им с мужем приходилось в столице. Они снимали на Арбате две комнаты в коммунальной квартире, постоянно испытывали недостаток в деньгах. Оболдина подрабатывала в интернате для сирот, торговала на рынке куклами, полученными за победу в различных конкурсах. Вырученных средств хватало только на еду.

Трудности не заставили звезду отказаться от своей цели. Постепенно она стала востребованной актрисой, ее все чаще приглашали на съемки в кино, доверяли роли в спектаклях. Вскоре Оболдина забыла о нищете, но часто вспоминает свой нелегкий путь к славе.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:28

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