Инга Оболдина жила в нищете и торговала на рынке





Оболдина училась в Челябинском институте культуры на факультете режиссуры, но после посещения постановки «Вишневый сад» твердо решила стать актрисой. Вместе с мужем Гарольдом Стрелковым знаменитость переехала в столицу. В Москве супруги оказались в ноябре, когда прием в театральные вузы закончился. Однако Оболдина готовилась к поступлению, и на следующий год ее приняли и во МХАТ, и в ГИТИС.Актриса в студии «Судьбы человека» рассказала, как сложно им с мужем приходилось в столице. Они снимали на Арбате две комнаты в коммунальной квартире, постоянно испытывали недостаток в деньгах. Оболдина подрабатывала в интернате для сирот, торговала на рынке куклами, полученными за победу в различных конкурсах. Вырученных средств хватало только на еду.Трудности не заставили звезду отказаться от своей цели. Постепенно она стала востребованной актрисой, ее все чаще приглашали на съемки в кино, доверяли роли в спектаклях. Вскоре Оболдина забыла о нищете, но часто вспоминает свой нелегкий путь к славе.