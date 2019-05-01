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Названы 6 диет, с помощью которых похудели знаменитости

В преддверии лета эксперты решили назвать 6 диет, с помощью которых похудели звезды отечественного шоу-бизнеса. Также специалисты предупредили: прежде чем использовать их, необходимо проконсультироваться в врачом.

Названы 6 диет, с помощью которых похудели знаменитости

Первой в списке расположилась диета, с помощью которой похудела Александра Бортич. Ради роли в фильме «Я худею» актриса набрала 26 килограмм. После съемок ей пришлось 6 месяцев приходить в привычную форму. Она ела маленькими порциями, полностью исключила из рациона сладкое, мучное, жареное и употребляла низкокалорийные блюда. Певица Нюша после родов прибегала к йоге, танцам, делала упражнения для похудения. Занятия спортом артистка дополняла диетой, которая состояла из большого количества печеных и сырых овощей, а также отказалась от молочных продуктов и сахара.

Максим Матвеев похудел на 15 килограммов благодаря йоге, а также он ходит в спортзал и полностью отказался от мяса. Александр Семчев перестал употреблять жареное, сладкое, спиртное, различные соусы и майонез. Екатерина Скулкина занялась фитнесом и следует диете, в которую входят супы, овощи, фрукты и рыба. Елена Степаненко придерживается простых правил питания, она ест маленькими порциями 6 раз в день и выпивает за сутки 2 литра воды.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:52

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