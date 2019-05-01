У Влада Кадони появились проблемы в личной жизни
У телеведущего реалити-шоу «Дом-2» Влада Кадони появились проблемы в личной жизни. Именно к таким выводам пришли многочисленные телезрители, изучив последние эфиры, в которых появлялся бывший экстрасенс.
Нужно сказать, что у Кадони всегда было очень много поклонников, однако в последнее время многие из них начали разочаровываться в нем. Зрители заметили, что Влад очень изменился и начал «отыгрываться» буквально на всех своих подопечных. По мнению фанатов, всему причиной могут быть проблемы в личной жизни телезнаменитости.
К примеру, на днях Кадони жестко высказался в адрес новеньких участниц реалити-шоу «Дом-2», которые пришли на проект к Валерию Блюменкранцу. Влад раскритиковал Анастасию Голд, указав на ее «моральную фригидность», которую она якобы то и дело демонстрирует в Периметре.
После Насти ведущий «Дома-2» переключился на Ольгу Чернову и ее кулинарные способности. Кадони не только назвал новенькую героиню телестройки «криворукой», но и заявил, что девушке нужно срочно учиться готовить.
Несмотря на то, что зачастую телезрители проекта поддерживали высказывания Влада, в этот раз поклонники «Дома-2» не согласились с ведущим. По словам фанатов реалити-шоу, Кадони нужно научиться оставлять свои проблемы дома, а не вымещать злобу и раздраженность на подопечных.
Также телезрители «Дома-2» обратили внимание на то, что в последнее время Влад стал куда активней флиртовать с Ольгой Орловой. Это может говорить о том, что Кадони все-таки расстался с девушкой, о которой ранее рассказывал.
Нужно сказать, что у Кадони всегда было очень много поклонников, однако в последнее время многие из них начали разочаровываться в нем. Зрители заметили, что Влад очень изменился и начал «отыгрываться» буквально на всех своих подопечных. По мнению фанатов, всему причиной могут быть проблемы в личной жизни телезнаменитости.
К примеру, на днях Кадони жестко высказался в адрес новеньких участниц реалити-шоу «Дом-2», которые пришли на проект к Валерию Блюменкранцу. Влад раскритиковал Анастасию Голд, указав на ее «моральную фригидность», которую она якобы то и дело демонстрирует в Периметре.
После Насти ведущий «Дома-2» переключился на Ольгу Чернову и ее кулинарные способности. Кадони не только назвал новенькую героиню телестройки «криворукой», но и заявил, что девушке нужно срочно учиться готовить.
Несмотря на то, что зачастую телезрители проекта поддерживали высказывания Влада, в этот раз поклонники «Дома-2» не согласились с ведущим. По словам фанатов реалити-шоу, Кадони нужно научиться оставлять свои проблемы дома, а не вымещать злобу и раздраженность на подопечных.
Также телезрители «Дома-2» обратили внимание на то, что в последнее время Влад стал куда активней флиртовать с Ольгой Орловой. Это может говорить о том, что Кадони все-таки расстался с девушкой, о которой ранее рассказывал.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40