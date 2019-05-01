Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами
Специалисты Королевского колледжа Лондона совместно с коллегами из Университета Саффолка заявляют о перенасыщенности рек, растений и грунтов различными химическими веществами. Пестициды, остатки потребительских товаров и фармацевтических препаратов попадают в окружающею среду после использования.
Британские ученые проанализировали состав пресноводных креветок из местных водоемов и выявили в них множество вредных химических веществ. По словам доктора Томаса Миллера, представляющего Королевский колледж, в образцах нашли опасный пестицид. Его коллега Леон Баррон называет удивительным регулярное появление запрещенных препаратов в дикой природе.
Ученые представили результаты научной работы в Европейском Союзе по вопросам окружающей среды. Профессор Ник Бери из Университета Саффолка отметил, что следует продолжить исследование, чтобы понять, не является ли насыщенность речных обитателей токсинами следствием изменений климата.
Британские ученые проанализировали состав пресноводных креветок из местных водоемов и выявили в них множество вредных химических веществ. По словам доктора Томаса Миллера, представляющего Королевский колледж, в образцах нашли опасный пестицид. Его коллега Леон Баррон называет удивительным регулярное появление запрещенных препаратов в дикой природе.
Ученые представили результаты научной работы в Европейском Союзе по вопросам окружающей среды. Профессор Ник Бери из Университета Саффолка отметил, что следует продолжить исследование, чтобы понять, не является ли насыщенность речных обитателей токсинами следствием изменений климата.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:34