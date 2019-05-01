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Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами
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Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами

Специалисты Королевского колледжа Лондона совместно с коллегами из Университета Саффолка заявляют о перенасыщенности рек, растений и грунтов различными химическими веществами. Пестициды, остатки потребительских товаров и фармацевтических препаратов попадают в окружающею среду после использования.
Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами

Британские ученые проанализировали состав пресноводных креветок из местных водоемов и выявили в них множество вредных химических веществ. По словам доктора Томаса Миллера, представляющего Королевский колледж, в образцах нашли опасный пестицид. Его коллега Леон Баррон называет удивительным регулярное появление запрещенных препаратов в дикой природе.

Ученые представили результаты научной работы в Европейском Союзе по вопросам окружающей среды. Профессор Ник Бери из Университета Саффолка отметил, что следует продолжить исследование, чтобы понять, не является ли насыщенность речных обитателей токсинами следствием изменений климата.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:34

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