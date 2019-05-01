Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами





Британские ученые проанализировали состав пресноводных креветок из местных водоемов и выявили в них множество вредных химических веществ. По словам доктора Томаса Миллера, представляющего Королевский колледж, в образцах нашли опасный пестицид. Его коллега Леон Баррон называет удивительным регулярное появление запрещенных препаратов в дикой природе.Ученые представили результаты научной работы в Европейском Союзе по вопросам окружающей среды. Профессор Ник Бери из Университета Саффолка отметил, что следует продолжить исследование, чтобы понять, не является ли насыщенность речных обитателей токсинами следствием изменений климата.