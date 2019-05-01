АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Компания Jaguar откажется от крупных сенсорных экранов в новых моделях

Британский автомобильный бренд Jaguar намерен отказаться от установок крупных сенсорных экранов в новых моделях. В компании считают: огромные дисплеи являются не только неудобными, но еще и небезопасными.

Компания Jaguar откажется от крупных сенсорных экранов в новых моделях

Соответствующее заявление озвучил дизайнер автогиганта Ян Коллум, работающий ранее над марками Ford RS200 и Aston Martin DB7/Vanquish. В интервью во время презентации нового седана Jaguar XE он сообщил, что многие сенсорные экраны, имеющиеся в новых моделях нельзя назвать удобными. По мнению эксперта, если водитель движется со скоростью 150 км/ч, то у него нет времени использовать функции сенсора, так как все внимание должно быть сконцентрировано на дороге.

В будущих новинках в стиле Tesla покупатели больше не увидят огромных дисплеев. Так, в обновленном рестайлинговом седане, представленном шеф-дизайнером, есть всего пару небольших экранов. Верхний – предоставляет водителю важные данные о транспортном средстве и вождении, а задача нижнего дисплея – передавать не столь значимую информацию, такую как состояние работы климат-контроля и другое.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Орлова призналась, что часто
Компания Jaguar откажется от крупных
Потерявшая волосы Лена Хромина
Владимир Путин обратился с
Филипп Киркоров рассказал о последних
Xiaomi выпустила видеорегистратор с
Звезда "Дома-2" Татьяна Африкантова
Представлен ТОП-5 мешающих похудению
Виктория Лопырева рассказала о семейных
Флагманский Samsung Galaxy S10
У Влада Кадони появились проблемы в
Ученые: Дикая природа перенасыщена
Виталина Цымбалюк-Романовская считает
На Луне обнаружена свежая тектоническая
«Здоров»: Павел Чухрай опроверг
Ученые рассказали, каким должен быть
Семья Ержана Максима не собирается
Полина Гагарина опубликовала фотографию
В Сети появились первые изображения
«Царица»: Екатерина Андреева восхитила
«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию
Опубликованы первые рендеры игровой
Netflix совместно с BBC снимут
Рустам Солнцев жестоко подшутил над
Ученые обнаружили в скелетах британцев
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина
«Я делаю все»: Тина Канделаки
Производитель краски ищет
Отметивший день рождения Филипп
Массовая драка в Москве закончилась
Просмотреть все новости