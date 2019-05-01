Компания Jaguar откажется от крупных сенсорных экранов в новых моделях





Соответствующее заявление озвучил дизайнер автогиганта Ян Коллум, работающий ранее над марками Ford RS200 и Aston Martin DB7/Vanquish. В интервью во время презентации нового седана Jaguar XE он сообщил, что многие сенсорные экраны, имеющиеся в новых моделях нельзя назвать удобными. По мнению эксперта, если водитель движется со скоростью 150 км/ч, то у него нет времени использовать функции сенсора, так как все внимание должно быть сконцентрировано на дороге.В будущих новинках в стиле Tesla покупатели больше не увидят огромных дисплеев. Так, в обновленном рестайлинговом седане, представленном шеф-дизайнером, есть всего пару небольших экранов. Верхний – предоставляет водителю важные данные о транспортном средстве и вождении, а задача нижнего дисплея – передавать не столь значимую информацию, такую как состояние работы климат-контроля и другое.