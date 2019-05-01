АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Дикая природа перенасыщена химическими веществами
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Представлен ТОП-5 мешающих похудению утренних привычек

Специалисты озвучили пять привычек, мешающих похудению, отметив, что избавление от них приведет к желаемому результату. Эксперты советуют не отказываться от утренней физической нагрузки и завтракать творогом или кашей.
Представлен ТОП-5 мешающих похудению утренних привычек

Желающим сбросить избыточный вес необходимо после сна делать зарядку. Утренние упражнения помогут проснуться и зарядиться энергией на весь день. Вредной привычкой в борьбе с лишними килограммами является употребление на завтрак кофе с молоком. Напиток плохо усваивается, а иногда может вызвать несварение желудка. Утром лучше выпить чашку чая или стакан теплой воды с лимоном.

Излишний пессимизм не содействует похудению. Люди, просыпающиеся с улыбкой, быстрее могут добиться идеальной фигуры. Привычка пить по утрам пакетированные соки затруднит путь к успешной борьбе с лишними килограммами. Замыкает ТОП-5 употребление на завтрак бутербродов с сыром или колбасой, содержащих много калорий. Желающим иметь стройную фигуру эксперты советуют отказаться от этой привычки и по утрам баловать себя кашей или творогом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Орлова призналась, что часто
Компания Jaguar откажется от крупных
Потерявшая волосы Лена Хромина
Владимир Путин обратился с
Филипп Киркоров рассказал о последних
Xiaomi выпустила видеорегистратор с
Звезда "Дома-2" Татьяна Африкантова
Представлен ТОП-5 мешающих похудению
Виктория Лопырева рассказала о семейных
Флагманский Samsung Galaxy S10
У Влада Кадони появились проблемы в
Ученые: Дикая природа перенасыщена
Виталина Цымбалюк-Романовская считает
На Луне обнаружена свежая тектоническая
«Здоров»: Павел Чухрай опроверг
Ученые рассказали, каким должен быть
Семья Ержана Максима не собирается
Полина Гагарина опубликовала фотографию
В Сети появились первые изображения
«Царица»: Екатерина Андреева восхитила
«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию
Опубликованы первые рендеры игровой
Netflix совместно с BBC снимут
Рустам Солнцев жестоко подшутил над
Ученые обнаружили в скелетах британцев
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина
«Я делаю все»: Тина Канделаки
Производитель краски ищет
Отметивший день рождения Филипп
Массовая драка в Москве закончилась
Просмотреть все новости