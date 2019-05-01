Представлен ТОП-5 мешающих похудению утренних привычек





Желающим сбросить избыточный вес необходимо после сна делать зарядку. Утренние упражнения помогут проснуться и зарядиться энергией на весь день. Вредной привычкой в борьбе с лишними килограммами является употребление на завтрак кофе с молоком. Напиток плохо усваивается, а иногда может вызвать несварение желудка. Утром лучше выпить чашку чая или стакан теплой воды с лимоном.Излишний пессимизм не содействует похудению. Люди, просыпающиеся с улыбкой, быстрее могут добиться идеальной фигуры. Привычка пить по утрам пакетированные соки затруднит путь к успешной борьбе с лишними килограммами. Замыкает ТОП-5 употребление на завтрак бутербродов с сыром или колбасой, содержащих много калорий. Желающим иметь стройную фигуру эксперты советуют отказаться от этой привычки и по утрам баловать себя кашей или творогом.