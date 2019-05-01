АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Увеличение количества случаев ожирения во всем мире беспокоит ученых
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию Белую

Разъяренный участник телешоу «Остров любви» Евгений Ромашов избил свою возлюбленную Юлию Белую. Выяснилось, что молодого человека рассердил тот факт, что к его девушке прикасался другой мужчина.

«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию Белую

По всей видимости, Ромашов настолько сильно влюбился в Белую, что попросту перестал контролировать себя и свои действия. Известно, что Евгений и Юлия встречаются чуть меньше месяца, однако парочка весьма серьезно настроена на совместное будущее и уже даже говорит о свадьбе.

Вот только если в любви Ромашова никто не сомневается, то в чувства Белой мало кто верит. По мнению многих телезрителей «Дома-2», Юлии выгодно находится в отношениях с Евгением, ведь так она сможет задержаться на проекте, а чуть позже и отыскать того мужчину, за которым на самом деле пришла в Периметр.

Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который говорит о том, что Юлия может передумать дожидаться того «единственного» в отношениях с Евгением. На записи запечатлено, как Ромашов избивает Белую за «фривольное общение» с другим участником реалити-шоу «Дом-2».

«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию Белую

Нужно сказать, что блондинка попыталась оправдать свое поведение, указав на то, что не видит ничего плохого в том, что другой мужчина прикоснулся к ее руке. Однако именно эти слова настолько рассердили Ромашова, что он тут же буквально набросился на Белую.

Стоит отметить, что Юлия явно не была готова к такому повороту событий и попыталась защитить себя. Девушка начала бросать в Евгения все, что попадалось ей под руку, однако и это не остановило парня.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Семья Ержана Максима не собирается
Полина Гагарина опубликовала фотографию
В Сети появились первые изображения
«Царица»: Екатерина Андреева восхитила
«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию
Опубликованы первые рендеры игровой
Netflix совместно с BBC снимут
Рустам Солнцев жестоко подшутил над
Ученые обнаружили в скелетах британцев
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина
«Я делаю все»: Тина Канделаки
Производитель краски ищет
Отметивший день рождения Филипп
Массовая драка в Москве закончилась
Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал
Саша Черно призналась, что до сих пор
Роман Капаклы до сих пор не получил
США теряют превосходство в космосе
Скончалась мать Марии Порошиной,
Ученые опровергли миф о вреде мобильных
После скандала с шоу «Голос. Дети» Алсу
Увеличение количества случаев ожирения
Хакеры взломали почту службы поддержки
Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук «утерла
Утренняя зарядка улучшает когнитивные
Специалисты составили рейтинг самых
«Дом-2»: Донцова и Купин опять
Диетологи предупредили об опасности
Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина
Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила
Просмотреть все новости