«Дом-2»: Евгений Ромашов избил Юлию Белую
Разъяренный участник телешоу «Остров любви» Евгений Ромашов избил свою возлюбленную Юлию Белую. Выяснилось, что молодого человека рассердил тот факт, что к его девушке прикасался другой мужчина.
По всей видимости, Ромашов настолько сильно влюбился в Белую, что попросту перестал контролировать себя и свои действия. Известно, что Евгений и Юлия встречаются чуть меньше месяца, однако парочка весьма серьезно настроена на совместное будущее и уже даже говорит о свадьбе.
Вот только если в любви Ромашова никто не сомневается, то в чувства Белой мало кто верит. По мнению многих телезрителей «Дома-2», Юлии выгодно находится в отношениях с Евгением, ведь так она сможет задержаться на проекте, а чуть позже и отыскать того мужчину, за которым на самом деле пришла в Периметр.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который говорит о том, что Юлия может передумать дожидаться того «единственного» в отношениях с Евгением. На записи запечатлено, как Ромашов избивает Белую за «фривольное общение» с другим участником реалити-шоу «Дом-2».
Нужно сказать, что блондинка попыталась оправдать свое поведение, указав на то, что не видит ничего плохого в том, что другой мужчина прикоснулся к ее руке. Однако именно эти слова настолько рассердили Ромашова, что он тут же буквально набросился на Белую.
Стоит отметить, что Юлия явно не была готова к такому повороту событий и попыталась защитить себя. Девушка начала бросать в Евгения все, что попадалось ей под руку, однако и это не остановило парня.
По всей видимости, Ромашов настолько сильно влюбился в Белую, что попросту перестал контролировать себя и свои действия. Известно, что Евгений и Юлия встречаются чуть меньше месяца, однако парочка весьма серьезно настроена на совместное будущее и уже даже говорит о свадьбе.
Вот только если в любви Ромашова никто не сомневается, то в чувства Белой мало кто верит. По мнению многих телезрителей «Дома-2», Юлии выгодно находится в отношениях с Евгением, ведь так она сможет задержаться на проекте, а чуть позже и отыскать того мужчину, за которым на самом деле пришла в Периметр.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который говорит о том, что Юлия может передумать дожидаться того «единственного» в отношениях с Евгением. На записи запечатлено, как Ромашов избивает Белую за «фривольное общение» с другим участником реалити-шоу «Дом-2».
Нужно сказать, что блондинка попыталась оправдать свое поведение, указав на то, что не видит ничего плохого в том, что другой мужчина прикоснулся к ее руке. Однако именно эти слова настолько рассердили Ромашова, что он тут же буквально набросился на Белую.
Стоит отметить, что Юлия явно не была готова к такому повороту событий и попыталась защитить себя. Девушка начала бросать в Евгения все, что попадалось ей под руку, однако и это не остановило парня.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47