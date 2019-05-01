Ученые рассказали, каким должен быть здоровый отдых





Научные работники отметили, что в мире около 17 миллионов человек страдают хронической усталостью и даже во время отпуска многие люди продолжают работать. По этой причине специалисты рассказали, как нужно отдыхать правильно. Изначально следует составить план дел, которые необходимо выполнить к концу трудового дня, поскольку навязчивые мысли о работе портят выходные. Также ученые советуют проводить в отпуске не менее 4 дней в году, что поможет увеличить продолжительность жизни и понизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.Для того, чтобы отдых был здоровым, необходимо много двигаться, поскольку переедание, газированные напитки и алкоголь, а также недостаток активности в перспективе могут привести к ожирению, различным хроническим болезням и даже преждевременной смерти.