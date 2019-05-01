Семья Ержана Максима не собирается оспаривать результаты финала «Голоса. Дети»

Ержан Максим, легко справляющийся с высокими нотами, на протяжении всего проекта считался его фаворитом. Зрителей поразила смелость юного вокалиста, не побоявшегося для финала подготовить композицию Лары Фабиан «Адажио». Как отметила мать начинающего певца, после финала ее сын был расстроен. Однако его беспокоили не результаты голосования и проигрыш, а собственное выступление. Мальчику кажется, что он чуть не дотянул, исполняя сложную песню.Родительница Ержана Максима отказалась комментировать скандал вокруг победы в конкурсе Микеллы Абрамовой, объяснив, что не хочет «нагнетать обстановку». Семья юного вокалиста, добавила его мать, не имеет претензий к организаторам шоу и не собирается оспаривать результаты. Маленький певец не остался без награды – Алла Пугачева вручила ему независимую премию «Золотая звезда Аллы», но самым главным призом для участника шоу «Голос. Дети» стали слова Примадонны, что он непременно будет мировым артистом.