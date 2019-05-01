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Ученые обнаружили в скелетах британцев Средневековья следы генетической болезни

Исследователи обнаружили в скелетах британцев Средневековья следы генетической болезни. Заболевание поражало кости и зубы, выяснили ученые, однако пока не смогли узнать причин его развития из-за отсутствия характерных мутаций.

Ученые обнаружили в скелетах британцев Средневековья следы генетической болезни

Речь идет о необычной разновидности болезни Паже. Она считается второй по частоте встречаемости после остеопороза. От недуга чаще всего страдают люди в возрасте от 55 лет, что связано с дефективной перестройкой тканей. Изначально происходит активное разрушение костей клетками – остеокластами, после чего в тканях возникают пустоты. На втором этапе остеобласты, которые строят кость, «пытаются» вернуть тканям прежний вид, но в результате имеющихся пустот скелет становится хрупким и деформированным. По мнению ученых, подобная болезнь могла быть причиной глухоты известного композитора Людвига ван Бетховена, а также от нее, предположительно, страдала герцогиня с картины Квентина Массейса.

Эксперты проанализировали скелеты британцев, обнаруженные возле аббатства Нортон и нашли в ископаемых тканях мутировавший белок p62, который перестает нормально функционировать при болезни Паже. 18 останков из 130 принадлежали людям, страдающим от заболевания. Среди них были скелеты 13 больных возрастом до 50 лет. Деформации подверглись 75% останков.

Специалисты пришли к выводу: болезнь Паже могла распространяться быстрее в результате вирусных инфекций, недостатка витамина D и кальция, а также плохого питания.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:27

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