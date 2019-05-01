Netflix совместно с BBC снимут мини-сериал о Дракуле





Режиссёрское кресло займут сразу несколько человек - Стивен Моффат и Макр Гейтисс, которые принимали участие в создании сериала «Шерлок». К ним присоединится Джонни Кэмпбелл – один из режиссёров сериала «Мир дикого запада». Также в проекте примут участие Дэймон Томас и Пол Макгиган.Съёмочный процесс начнется в Оравском замке, который находится в Словакии. Затем их перенесут на студию Bray в Великобританию. Дата выхода сериала и актерский состав пока неизвестны. Однако публика уже находится в предвкушении чего-то грандиозного, ведь эта студия способна угадывать желания своих потребителей.