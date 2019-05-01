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Netflix совместно с BBC снимут мини-сериал о Дракуле

Стриминговый сервис Netflix совместно с компанией BBC создадут мини-сериал о самом известном вампире Дракуле. Над проектом будут работать создатели «Шерлока» и «Мира дикого запада».
Netflix совместно с BBC снимут мини-сериал о Дракуле

Режиссёрское кресло займут сразу несколько человек - Стивен Моффат и Макр Гейтисс, которые принимали участие в создании сериала «Шерлок». К ним присоединится Джонни Кэмпбелл – один из режиссёров сериала «Мир дикого запада». Также в проекте примут участие Дэймон Томас и Пол Макгиган.

Съёмочный процесс начнется в Оравском замке, который находится в Словакии. Затем их перенесут на студию Bray в Великобританию. Дата выхода сериала и актерский состав пока неизвестны. Однако публика уже находится в предвкушении чего-то грандиозного, ведь эта студия способна угадывать желания своих потребителей.



 
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Культура
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:37

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