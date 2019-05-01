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Массовая драка в Москве закончилась поножовщиной

В Москве произошла массовая драка. Один из участников получил ножевое ранение. В результате инцидента задержано около 25 человек.
Массовая драка в Москве закончилась поножовщиной

1-го мая приблизительно в 7 утра в полицию поступило сообщение о ножевом ранении. Происшествие произошло на улице Старый Гай в столичном районе Вишняки. Правоохранители оперативно прибыли на место инцидента и установили, что произошел конфликт между двумя мужчинами и группой граждан. Словесная перепалка переросла в потасовку, в результате которой одному из участников было нанесено ранение острым предметом, предположительно ножом.

В настоящее время ведется выяснение обстоятельств происшествия, несмотря на тот факт, что потерпевший отказывается подавать заявление. Другие участники конфликта с места событий скрылись.

Отмечается, что произошла и другая потасовка на улице Верхние Поля. Сообщение об этом происшествии поступило немного ранее – в 6:32. В этом случае удалось задержать несколько участников. Проводится проверка.



 
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Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:46

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