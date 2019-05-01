В Сети появились первые изображения обновлённой Lada Granta Sport

Эксперты изобразили своё видение улучшенной версии Lada Granta Sport. Они предположили, что авто будет отличаться от своего предшественника передним и задним бампером, решёткой радиатора, порогами и оригинальными колёсными дисками.Известно, что мощность двигателя новой Lada Granta Sport выросла до 120 л.с., её подвеска адаптирована под спортивную езду, также добавят новому авто задние тормозные диски.В АвтоВАЗе отметили, что новый автомобиль будут выпускать мелким тиражом – не более 1400 единиц в год. К производству первой партии компания приступит в августе этого года.