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В Сети появились первые изображения обновлённой Lada Granta Sport

В Сети появились первые изображения обновлённого автомобиля Lada Granta Sport. Рендер сделан дизайнерами портала Колёса.ру.
В Сети появились первые изображения обновлённой Lada Granta Sport

Эксперты изобразили своё видение улучшенной версии Lada Granta Sport. Они предположили, что авто будет отличаться от своего предшественника передним и задним бампером, решёткой радиатора, порогами и оригинальными колёсными дисками.

Известно, что мощность двигателя новой Lada Granta Sport выросла до 120 л.с., её подвеска адаптирована под спортивную езду, также добавят новому авто задние тормозные диски.

В АвтоВАЗе отметили, что новый автомобиль будут выпускать мелким тиражом – не более 1400 единиц в год. К производству первой партии компания приступит в августе этого года.



 
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Авто
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 10:59

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