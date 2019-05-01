«Я делаю все»: Тина Канделаки рассказала об инъекциях красоты и пластике лица

Внешность 43-летней знаменитости активно обсуждает общественность. Многих интересуют секреты красоты артистки. В своем аккаунте в Instagram Тина Канделаки отметила, что ей приятно, когда поклонницы пытаются угадать, прибегает ли артистка к уколам красоты, делает пластику или нет. Звезда экранов пишет: «Ну, если честно, то я делаю все)». По словам журналистки, красивое лицо – это не только результат косметологических процедур. Так, правильный прикус способен изменить геометрию лица, «закладывая фундамент», позволяющий выглядеть хорошо без пластической хирургии.О том, что лучше и эффективнее применять в уходе за лицом и как правильно формировать облик, Тина Канделаки изложила в своей книге под названием «Pro Лицо». Поклонники высоко оценили публикацию кумира, оставляя положительные отзывы: «Ну хоть кто-то честно говорит, а то огурцы, вода, ерунда как всегда», «Тина молодец!!!», «Тина, Вы прекрасно выглядите!!!».