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«Я делаю все»: Тина Канделаки рассказала об инъекциях красоты и пластике лица

Тина Канделаки откровенно рассказала фанатам о том, как она сохраняет красоту лица и фигуры. Телезвезда не стала скрывать, что испытывала практически все возможные способы омоложения.
«Я делаю все»: Тина Канделаки рассказала об инъекциях красоты и пластике лица

Внешность 43-летней знаменитости активно обсуждает общественность. Многих интересуют секреты красоты артистки. В своем аккаунте в Instagram Тина Канделаки отметила, что ей приятно, когда поклонницы пытаются угадать, прибегает ли артистка к уколам красоты, делает пластику или нет. Звезда экранов пишет: «Ну, если честно, то я делаю все)». По словам журналистки, красивое лицо – это не только результат косметологических процедур. Так, правильный прикус способен изменить геометрию лица, «закладывая фундамент», позволяющий выглядеть хорошо без пластической хирургии.

О том, что лучше и эффективнее применять в уходе за лицом и как правильно формировать облик, Тина Канделаки изложила в своей книге под названием «Pro Лицо». Поклонники высоко оценили публикацию кумира, оставляя положительные отзывы: «Ну хоть кто-то честно говорит, а то огурцы, вода, ерунда как всегда», «Тина молодец!!!», «Тина, Вы прекрасно выглядите!!!».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:04

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