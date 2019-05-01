Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивное фото с Игорем Сориным

Музыкант признался, что помнит вечер, в который был сделан снимок. Они тогда выступали во Дворце спорта на Водном стадионе. Также он подметил отсутствие аплодисментов во время того дебюта. Это было связано с тем, что группа только начинала свою деятльность и не имела популярности. Однако со временем все изменилось.В составе группы тогда еще был Игорь Сорин, который трагически погиб в 1998 году. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.Андрей Григорьев-Апполонов сейчас переживает сложный период в жизни, поскольку он расстался с супругой, и они сейчас проживают отдельно. Однако артист уверен, что это расставание временное, и все скоро вернется на свои места.