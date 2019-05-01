США теряют превосходство в космосе из-за России и КНР





Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Руководитель Пентагона утверждает, что конкуренты осознали экономическую и военную зависимость США от космических программ. В результате, Россия и КНР создали ряд устройств, которые способны помешать работе спутников на орбите. Это влечет потерю контроля космического пространства со стороны США.Также стоить подметить, что за 2018 год Соединённые штаты запустили на земную орбиту всего 17 ракет, в то время как Китай отправил в космос 38 единиц. Это, несомненно, является ярким примером потери лидирующих позиций со стороны США на космическом рынке.