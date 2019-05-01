Роман Капаклы до сих пор не получил ключи от выигранной квартиры
Победитель конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы до сих пор не получил ключи от выигранной квартиры. По словам родительницы Марины Африкантовой, продюсеры реалити-шоу в очередной раз оттягивают реальную выдачу выигрыша.
Ни для кого не является секретом, что в прошлом году победа в ежегодном конкурсе «Человек года» досталась возлюбленному Африкантовой, которому пришлось «сражаться» в финале с беременной подругой Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей).
Отметим, что до последнего телезрители телестройки «Дом-2» были уверены, что квартиру выиграет длинноволосая красавица, ведь девушке предстояло остаться матерью-одиночкой. Впрочем, организаторы конкурса решили отдать главный приз одной из самых рейтинговых пар проекта Марине Африкантовой и Роману Капаклы.
Как бы то ни было, но спустя четыре с половиной месяца после объявления итогов голосования Роман официально так и не стал владельцем той самой однокомнатной московской квартиры. Сам Капаклы отмалчивается по этому поводу, а вот его потенциальная теща, которая славится своей любовью к различным разоблачениям, решила рассказать всю правду.
Татьяна Владимировна вышла на днях со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором объяснила поклонникам, что ее зять на сегодняшний день только на словах является владельцем недвижимости в Москве. По словам матери Марины Африкантовой, ключи Роману Капаклы до сих пор никто не передал. Также женщина указала на то, что ни ее дочери, ни Капаклы не известно, в каком именно районе столицы находится жилплощадь.
Ни для кого не является секретом, что в прошлом году победа в ежегодном конкурсе «Человек года» досталась возлюбленному Африкантовой, которому пришлось «сражаться» в финале с беременной подругой Аленой Савкиной (Рапунцель-младшей).
Отметим, что до последнего телезрители телестройки «Дом-2» были уверены, что квартиру выиграет длинноволосая красавица, ведь девушке предстояло остаться матерью-одиночкой. Впрочем, организаторы конкурса решили отдать главный приз одной из самых рейтинговых пар проекта Марине Африкантовой и Роману Капаклы.
Как бы то ни было, но спустя четыре с половиной месяца после объявления итогов голосования Роман официально так и не стал владельцем той самой однокомнатной московской квартиры. Сам Капаклы отмалчивается по этому поводу, а вот его потенциальная теща, которая славится своей любовью к различным разоблачениям, решила рассказать всю правду.
Татьяна Владимировна вышла на днях со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором объяснила поклонникам, что ее зять на сегодняшний день только на словах является владельцем недвижимости в Москве. По словам матери Марины Африкантовой, ключи Роману Капаклы до сих пор никто не передал. Также женщина указала на то, что ни ее дочери, ни Капаклы не известно, в каком именно районе столицы находится жилплощадь.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:28