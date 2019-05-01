Ученые опровергли миф о вреде мобильных телефонов и микроволновок для мозга человека





Как показало исследование, электромагнитная радиация, которая излучается этими приборами, очень мала и не может причинить какой-либо вред организму человека. Поэтому мнение о том, что длительный контакт с мобильным телефоном может привести к раку мозга, было полностью опровергнуто.Проводимые ранее исследования на мышах, являются необъективными, поскольку то количество радиации, которым их облучали, не соответствует реальным показателям. В жизни этот уровень мизерный, а в эксперименте использовали дозы, соответствующие перебиванию возле ядерного реактора.Кроме этого, ложность мифа подтверждает исследование, которое проводилось на протяжении 29 лет. За этот период количество мобильных телефонов у людей выросло с 9 до 90 процентов. При этом количество возникновения онкологических заболеваний мозга почти не изменилось. Однако в проведенном исследовании было обнаружено, что использование телефона активизирует возрастание активности мозга. Теперь ученым предстоит установить причину такой активности.