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Ученые опровергли миф о вреде мобильных телефонов и микроволновок для мозга человека

Существует весьма распространённое мнение о том, что мобильные телефоны и микроволновые печи излучают волны, которые вредны для человеческого мозга. Однако ученые полностью опровергли этот миф.
Ученые опровергли миф о вреде мобильных телефонов и микроволновок для мозга человека

Как показало исследование, электромагнитная радиация, которая излучается этими приборами, очень мала и не может причинить какой-либо вред организму человека. Поэтому мнение о том, что длительный контакт с мобильным телефоном может привести к раку мозга, было полностью опровергнуто.

Проводимые ранее исследования на мышах, являются необъективными, поскольку то количество радиации, которым их облучали, не соответствует реальным показателям. В жизни этот уровень мизерный, а в эксперименте использовали дозы, соответствующие перебиванию возле ядерного реактора.

Кроме этого, ложность мифа подтверждает исследование, которое проводилось на протяжении 29 лет. За этот период количество мобильных телефонов у людей выросло с 9 до 90 процентов. При этом количество возникновения онкологических заболеваний мозга почти не изменилось. Однако в проведенном исследовании было обнаружено, что использование телефона активизирует возрастание активности мозга. Теперь ученым предстоит установить причину такой активности.



 
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Технологии / Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:07

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