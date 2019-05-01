Хакеры взломали почту службы поддержки Microsoft и похитили криптовалюту





В службу поддержки Microsoft поступило множество жалоб на взлом аккаунтов и хищение больших сумм в криптовалюте. Так, у одного из пользователей сервиса Outlook украли около 1 биткоина, что по курсу составляет более 5000 тысяч долларов.Известно, что преступники действовали по отлаженной схеме. В первую очередь они взламывали аккаунты пользователей Outlook, Hotmail, MSN. Вторым шагом хакеры настраивали пересылку на свой ящик сообщений от криптовалютных бирж. Спустя какое-то время злоумышленники получали доступ к аккаунтам жертв на биржах и завладевали чужими счетами.