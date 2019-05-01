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Хакеры взломали почту службы поддержки Microsoft и похитили криптовалюту

Хакеры взломали электронную почту службы поддержки Microsoft. Издание Motherboard сообщает, что целью злоумышленников было похищение криптовалюты.
Хакеры взломали почту службы поддержки Microsoft и похитили криптовалюту

В службу поддержки Microsoft поступило множество жалоб на взлом аккаунтов и хищение больших сумм в криптовалюте. Так, у одного из пользователей сервиса Outlook украли около 1 биткоина, что по курсу составляет более 5000 тысяч долларов.

Известно, что преступники действовали по отлаженной схеме. В первую очередь они взламывали аккаунты пользователей Outlook, Hotmail, MSN. Вторым шагом хакеры настраивали пересылку на свой ящик сообщений от криптовалютных бирж. Спустя какое-то время злоумышленники получали доступ к аккаунтам жертв на биржах и завладевали чужими счетами.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 08:55

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