Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук «утерла нос» Ксении Бородиной и Ольге Бузовой

«Я не нуждаюсь в рекламных деньгах!» - подчеркнула экс-участница «Дома-2».





Стоит отметить, что интернет-пользователи давно и с большим любопытством следят за конфликтом двух самых ярких героинь телестройки «Дом-2» Инессы Шевчук и Виктории Романец. К слову, сейчас большинство фолловеров целиком и полностью поддерживают первую, ведь ей, в отличие от соперницы, удалось многого добиться.Как бы то ни было, но Шевчук удалось «утереть нос» не только Романец, но и некоторым ведущим «Дома-2», которые у себя на страничке в Instagram с удовольствием спешат оставить ту или иную рекламу за хорошее денежное вознаграждение.На днях у Инессы поинтересовались подписчики, принципиально ли она не делает рекламу в личном микроблоге. Нужно сказать, что девушка не стала затягивать с ответом и заявила, что она все-таки делает подобные публикации, но очень редко.По словам Шевчук, ей очень важно, чтобы то, что она рекламировала, было «действительно что-то классное». Оказывается, Инесса выкладывает у себя на страничке в Instagram только те товары, которыми сама пользуется.К слову, Шевчук также указала на то, что никогда не будет постить в своем профиле «всякий хлам». Более того, она не поддерживает тех звезд, которые обманывают своих поклонников всем известными «онлайн ставками».