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Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук «утерла нос» Ксении Бородиной и Ольге Бузовой

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Инесса Шевчук «утерла нос» телеведущим проекта Ксении Бородиной и Ольге Бузовой. По словам длинноволосой красавицы, она «не нуждается в рекламных деньгах».

Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук «утерла нос» Ксении Бородиной и Ольге Бузовой

Стоит отметить, что интернет-пользователи давно и с большим любопытством следят за конфликтом двух самых ярких героинь телестройки «Дом-2» Инессы Шевчук и Виктории Романец. К слову, сейчас большинство фолловеров целиком и полностью поддерживают первую, ведь ей, в отличие от соперницы, удалось многого добиться.

Как бы то ни было, но Шевчук удалось «утереть нос» не только Романец, но и некоторым ведущим «Дома-2», которые у себя на страничке в Instagram с удовольствием спешат оставить ту или иную рекламу за хорошее денежное вознаграждение.

На днях у Инессы поинтересовались подписчики, принципиально ли она не делает рекламу в личном микроблоге. Нужно сказать, что девушка не стала затягивать с ответом и заявила, что она все-таки делает подобные публикации, но очень редко.

Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук «утерла нос» Ксении Бородиной и Ольге Бузовой

По словам Шевчук, ей очень важно, чтобы то, что она рекламировала, было «действительно что-то классное». Оказывается, Инесса выкладывает у себя на страничке в Instagram только те товары, которыми сама пользуется.

«Я не нуждаюсь в рекламных деньгах!» - подчеркнула экс-участница «Дома-2».

К слову, Шевчук также указала на то, что никогда не будет постить в своем профиле «всякий хлам». Более того, она не поддерживает тех звезд, которые обманывают своих поклонников всем известными «онлайн ставками».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:51

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