Специалисты составили рейтинг самых неточных фитнес-трекеров





Антирейтинг возглавил треккер Garmin Vivosmart 4. Этот гаджет значительно занижает показатель пройденной дистанции. Погрешность составляет в среднем 41,5 процента. На втором месте оказался Samsung Gear S2, который ошибается на 38 процентов в сторону уменьшения дистанции.В большинстве случаев фитнес-трекеры занижали показатель пройденного пути. Только Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport повышали этот показатель на 13 и 28 процентов соответственно. При этом специалисты заметили, что точность гаджета не зависит от марки производителя, поскольку у бренда, который выпустил худший трекер, есть модель Vivoactive 3, показавшая абсолютно точный результат.Вот полный список самых неточных фитнес-трекеров:• Garmin Vivosmart 4 погрешность -41,5 процента;• Samsung Gear S2 погрешность -38 процентов;• Misfit Ray погрешность -32 процента;• Xiaomi Amazfit Bip погрешность -30 процентов;• Fitbit Zip погрешность -18 процентов;• Polar A370 погрешность -18 процентов;• Apple Watch Series 3 погрешность +13 процентов;• Huawei Watch 2 Sport погрешность +28 процентов.Эта информация будет полезна тем, кто желает приобрести себе такой гаджет. Однако исследование не могло охватить все виды фитнес-трекеров, поэтому следует изучить информацию о модели и только после этого совершать покупку.