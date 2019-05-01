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Специалисты составили рейтинг самых неточных фитнес-трекеров

Скоро пройдет Лондонский марафон – ежегодный забег, который проводится с 1981 года. Накануне этого события специалисты составили рейтинг фитнес-треккеров, имеющих самую большую погрешность в определении пройденной дистанции.
Специалисты составили рейтинг самых неточных фитнес-трекеров

Антирейтинг возглавил треккер Garmin Vivosmart 4. Этот гаджет значительно занижает показатель пройденной дистанции. Погрешность составляет в среднем 41,5 процента. На втором месте оказался Samsung Gear S2, который ошибается на 38 процентов в сторону уменьшения дистанции.

В большинстве случаев фитнес-трекеры занижали показатель пройденного пути. Только Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport повышали этот показатель на 13 и 28 процентов соответственно. При этом специалисты заметили, что точность гаджета не зависит от марки производителя, поскольку у бренда, который выпустил худший трекер, есть модель Vivoactive 3, показавшая абсолютно точный результат.

Вот полный список самых неточных фитнес-трекеров:

• Garmin Vivosmart 4 погрешность -41,5 процента;
• Samsung Gear S2 погрешность -38 процентов;
• Misfit Ray погрешность -32 процента;
• Xiaomi Amazfit Bip погрешность -30 процентов;
• Fitbit Zip погрешность -18 процентов;
• Polar A370 погрешность -18 процентов;
• Apple Watch Series 3 погрешность +13 процентов;
• Huawei Watch 2 Sport погрешность +28 процентов.


Эта информация будет полезна тем, кто желает приобрести себе такой гаджет. Однако исследование не могло охватить все виды фитнес-трекеров, поэтому следует изучить информацию о модели и только после этого совершать покупку.



 
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Спорт
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:39

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