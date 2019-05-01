Утренняя зарядка улучшает когнитивные способности на протяжении всего дня





Австралийские ученые пригласили для участия в эксперименте 65 человек в возрасте 55-80 лет. Добровольцы прошли три этапа, чередующиеся через шесть дней: на первом они сидели на стуле восемь часов, на втором – спустя час после начала работы полчаса ходили, а на третьем – еще и делали в течение дня перерывы на три минуты для передвижения. После завершения исследования его участникам предложили пройти тесты на проверку внимания, памяти и психомоторных функций.Результат показал, что выполнение утренних упражнений улучшило когнитивные способности добровольцев. Специалисты заметили увеличение уровня нейротрофина BDNF в дни преобладания физической активности. Данный белок, стимулирующий и поддерживающий развитие нейронов, активен в областях мозга, отвечающих за память и обучение, включая кору и гиппокамп. Как отмечают авторы эксперимента, описанного в British Journal of Sports Medicine, их работа наглядно демонстрирует важность утренней физической нагрузки для здоровья пожилых людей и их когнитивных способностей.