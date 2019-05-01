АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Увеличение количества случаев ожирения во всем мире беспокоит ученых
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Утренняя зарядка улучшает когнитивные способности на протяжении всего дня

Специалисты Университета Мельбурна (Австралия) в ходе исследования доказали наличие взаимосвязи между утренней зарядкой и когнитивными способностями. Физические упражнения, выполненные в ранний период, улучшают функциональность мозга на протяжении всего дня.
Утренняя зарядка улучшает когнитивные способности на протяжении всего дня

Австралийские ученые пригласили для участия в эксперименте 65 человек в возрасте 55-80 лет. Добровольцы прошли три этапа, чередующиеся через шесть дней: на первом они сидели на стуле восемь часов, на втором – спустя час после начала работы полчаса ходили, а на третьем – еще и делали в течение дня перерывы на три минуты для передвижения. После завершения исследования его участникам предложили пройти тесты на проверку внимания, памяти и психомоторных функций.

Результат показал, что выполнение утренних упражнений улучшило когнитивные способности добровольцев. Специалисты заметили увеличение уровня нейротрофина BDNF в дни преобладания физической активности. Данный белок, стимулирующий и поддерживающий развитие нейронов, активен в областях мозга, отвечающих за память и обучение, включая кору и гиппокамп. Как отмечают авторы эксперимента, описанного в British Journal of Sports Medicine, их работа наглядно демонстрирует важность утренней физической нагрузки для здоровья пожилых людей и их когнитивных способностей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно призналась, что до сих пор
Роман Капаклы до сих пор не получил
США теряют превосходство в космосе
Скончалась мать Марии Порошиной,
Ученые опровергли миф о вреде мобильных
После скандала с шоу «Голос. Дети» Алсу
Увеличение количества случаев ожирения
Хакеры взломали почту службы поддержки
Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук «утерла
Утренняя зарядка улучшает когнитивные
Специалисты составили рейтинг самых
«Дом-2»: Донцова и Купин опять
Диетологи предупредили об опасности
Звезда «Дома-2» Ольга Сударкина
Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила
Ксения Бородина опубликовала пост с
Двухлетняя дочь Полины Гагариной и
Звезда "Дома-2" Роман Капаклы лишился
Майя Донцова не верит в измены Алексея
В США при стрельбе в университете
Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении
Москва проведет электронные торги для
Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули
Надежда Бабкина купила обувь на всё лето
Ученые обнаружили кольца вокруг
Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме
Ученые: «Встречи с Богом» положительно
Диана Гурцкая, комментируя скандал
Разработанный в СССР после войны
Эмили Ратаковски опубликовала
Просмотреть все новости