В США при стрельбе в университете Северной Каролины погибли два человека





Как сообщают местные СМИ, преподаватели, как только началась стрельба, прекратили занятия и посоветовали студентам укрыться в безопасных местах, а в случае необходимости - бежать или дать отпор нападающему. На вызов незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители обнаружили стрелка, открывшего огонь у одного из зданий ВУЗа на территории кампуса. Им оказался 22-летний студент данного университета. Подозреваемого доставили в тюрьму Шарлотта-Мекленбург.Согласно поступившей информации, в результате происшествия в учебном заведении Северной Каролины погибли два человека, еще четверо получили серьезные ранения, им оказали медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.