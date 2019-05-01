АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
История, традиции и современность 1 мая: Россия отмечает Праздник Весны и Труда
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

В США при стрельбе в университете Северной Каролины погибли два человека

В США 30 апреля молодой человек устроил стрельбу в студенческом городке университета в Шарлотте (штат Северная Каролина). В результате инцидента погибли два человека, четверо ранены.
В США при стрельбе в университете Северной Каролины погибли два человека

Как сообщают местные СМИ, преподаватели, как только началась стрельба, прекратили занятия и посоветовали студентам укрыться в безопасных местах, а в случае необходимости - бежать или дать отпор нападающему. На вызов незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители обнаружили стрелка, открывшего огонь у одного из зданий ВУЗа на территории кампуса. Им оказался 22-летний студент данного университета. Подозреваемого доставили в тюрьму Шарлотта-Мекленбург.

Согласно поступившей информации, в результате происшествия в учебном заведении Северной Каролины погибли два человека, еще четверо получили серьезные ранения, им оказали медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила
Ксения Бородина опубликовала пост с
Двухлетняя дочь Полины Гагариной и
Звезда "Дома-2" Роман Капаклы лишился
Майя Донцова не верит в измены Алексея
В США при стрельбе в университете
Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении
Москва проведет электронные торги для
Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули
Надежда Бабкина купила обувь на всё лето
Ученые обнаружили кольца вокруг
Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме
Ученые: «Встречи с Богом» положительно
Диана Гурцкая, комментируя скандал
Разработанный в СССР после войны
Эмили Ратаковски опубликовала
История, традиции и современность 1
Максим Галкин научил фанатов правильно
Xiaomi планирует улучшить экраны Mi 8 и
Ученые изучили механизм влияния запахов
Автоэксперт уверен в популярности среди
На фотографиях Марса заметили древний
Компания Vivo представила новый
Ученые назвали сливу идеальным фруктом
Тюнеры представили внедорожную версию
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес»
Ясновидящая: Армен Джигарханян
В Томской области в ДТП погибли три
Дочь Оли Рапунцель и Димы Дмитренко
Кристина Орбакайте оригинально
Просмотреть все новости