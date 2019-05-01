Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила поклонников кроссовками за 70 тысяч рублей
Телеведущая Ольга Бузова не скрывает, что зарабатывает миллионы благодаря своему творчеству и участию в проекте "Дом-2". Звезду часто критикуют за роскошь, не исключением стала и последняя публикация знаменитости, за которую ее упрекнули в Instagram.
На фото Ольга Бузова показала крупным планом кроссовки фирмы Louis Vuitton, стоимость модели в России в официальном магазине составляет 70 тысяч рублей. Если учесть, что в прошедшем году размер средней пенсии составил 14 тысяч рублей, то обычному россиянину нужно пять таких выплат.
Поклонники принялись критиковать Ольгу Бузову после публикации и попросили ее не тратить деньги на столь дорогие вещи, а заняться благотворительностью по примеру других звезд российского шоу-бизнеса. Многие отметили, что в коллекции телеведущей уже несколько пар такой обуви от того же бренда, однако она могла бы или не показывать их, или не покупать.
На фото Ольга Бузова показала крупным планом кроссовки фирмы Louis Vuitton, стоимость модели в России в официальном магазине составляет 70 тысяч рублей. Если учесть, что в прошедшем году размер средней пенсии составил 14 тысяч рублей, то обычному россиянину нужно пять таких выплат.
Поклонники принялись критиковать Ольгу Бузову после публикации и попросили ее не тратить деньги на столь дорогие вещи, а заняться благотворительностью по примеру других звезд российского шоу-бизнеса. Многие отметили, что в коллекции телеведущей уже несколько пар такой обуви от того же бренда, однако она могла бы или не показывать их, или не покупать.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07