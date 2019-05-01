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Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила поклонников кроссовками за 70 тысяч рублей

Телеведущая Ольга Бузова не скрывает, что зарабатывает миллионы благодаря своему творчеству и участию в проекте "Дом-2". Звезду часто критикуют за роскошь, не исключением стала и последняя публикация знаменитости, за которую ее упрекнули в Instagram.
Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила поклонников кроссовками за 70 тысяч рублей

На фото Ольга Бузова показала крупным планом кроссовки фирмы Louis Vuitton, стоимость модели в России в официальном магазине составляет 70 тысяч рублей. Если учесть, что в прошедшем году размер средней пенсии составил 14 тысяч рублей, то обычному россиянину нужно пять таких выплат.

Поклонники принялись критиковать Ольгу Бузову после публикации и попросили ее не тратить деньги на столь дорогие вещи, а заняться благотворительностью по примеру других звезд российского шоу-бизнеса. Многие отметили, что в коллекции телеведущей уже несколько пар такой обуви от того же бренда, однако она могла бы или не показывать их, или не покупать.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07

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