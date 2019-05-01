Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила поклонников кроссовками за 70 тысяч рублей

На фото Ольга Бузова показала крупным планом кроссовки фирмы Louis Vuitton, стоимость модели в России в официальном магазине составляет 70 тысяч рублей. Если учесть, что в прошедшем году размер средней пенсии составил 14 тысяч рублей, то обычному россиянину нужно пять таких выплат.Поклонники принялись критиковать Ольгу Бузову после публикации и попросили ее не тратить деньги на столь дорогие вещи, а заняться благотворительностью по примеру других звезд российского шоу-бизнеса. Многие отметили, что в коллекции телеведущей уже несколько пар такой обуви от того же бренда, однако она могла бы или не показывать их, или не покупать.