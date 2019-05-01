Ксения Бородина опубликовала пост с фото дочери с ошибкой

На снимке дочь Ксении Бородиной запечатлена стоящей у бассейна в красном слитном купальнике с яркой надписью "California". Публикацию звезда сопроводила надписью «She miss California», в то время как правильно так: «She is miss California». Поклонники поспешили указать телеведущей на ошибку, после чего звезда переопубликовала пост, убрав ее.Многие отметили, что хейтеры в очередной раз воспользуются возможностью, чтобы упрекнуть Ксению Бородину за незнание английских слов, тогда как большинство фолловеров уверены, что телеведущая допустила ошибку случайно.