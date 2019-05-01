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Ксения Бородина опубликовала пост с фото дочери с ошибкой

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина недавно отправилась на отдых в Дубай, откуда публикует пляжные снимки. На последнем из них знаменитость показала дочь Теону, однако допустила ошибку в подписи к фотографии.
Ксения Бородина опубликовала пост с фото дочери с ошибкой

На снимке дочь Ксении Бородиной запечатлена стоящей у бассейна в красном слитном купальнике с яркой надписью "California". Публикацию звезда сопроводила надписью «She miss California», в то время как правильно так: «She is miss California». Поклонники поспешили указать телеведущей на ошибку, после чего звезда переопубликовала пост, убрав ее.

Многие отметили, что хейтеры в очередной раз воспользуются возможностью, чтобы упрекнуть Ксению Бородину за незнание английских слов, тогда как большинство фолловеров уверены, что телеведущая допустила ошибку случайно.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:57

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