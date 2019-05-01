Звезда "Дома-2" Роман Капаклы лишился зубов

Роман Капаклы, похоже, решил следить не только за внешним видом, но и за здоровьем. Недавно он решился отправиться на прием к стоматологу, хотя постоянно откладывал визит. Молодому человеку удалили два так называемых "зуба мудрости", после чего он примерил брекеты, которые проектанту придется надеть уже в ближайшее время.После процедуры Роман Капаклы назвал себя "выжившим". Осложнением во время удаления таких зубов является то, что в них часто встречаются искривленные корни, что и произошло в случае участника проекта "Дом-2". Тем не менее, теперь ему предстоит еще одна процедура по удалению, а затем установка брекетов.