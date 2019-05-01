Звезда "Дома-2" Роман Капаклы лишился зубов
Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы решил не отставать от своей избранницы, звезды проекта - Марины Африкантовой, и отправился к стоматологу, где лишился зубов. Молодому человеку удалили зубы мудрости, после чего поставят брекеты.
Роман Капаклы, похоже, решил следить не только за внешним видом, но и за здоровьем. Недавно он решился отправиться на прием к стоматологу, хотя постоянно откладывал визит. Молодому человеку удалили два так называемых "зуба мудрости", после чего он примерил брекеты, которые проектанту придется надеть уже в ближайшее время.
После процедуры Роман Капаклы назвал себя "выжившим". Осложнением во время удаления таких зубов является то, что в них часто встречаются искривленные корни, что и произошло в случае участника проекта "Дом-2". Тем не менее, теперь ему предстоит еще одна процедура по удалению, а затем установка брекетов.
Роман Капаклы, похоже, решил следить не только за внешним видом, но и за здоровьем. Недавно он решился отправиться на прием к стоматологу, хотя постоянно откладывал визит. Молодому человеку удалили два так называемых "зуба мудрости", после чего он примерил брекеты, которые проектанту придется надеть уже в ближайшее время.
После процедуры Роман Капаклы назвал себя "выжившим". Осложнением во время удаления таких зубов является то, что в них часто встречаются искривленные корни, что и произошло в случае участника проекта "Дом-2". Тем не менее, теперь ему предстоит еще одна процедура по удалению, а затем установка брекетов.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:47