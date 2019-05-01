АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
История, традиции и современность 1 мая: Россия отмечает Праздник Весны и Труда
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули за прогулку по турецкому городу в ультракоротких шортах

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем живет в Турции, где пара купила недвижимость и ведет собственный бизнес. Недавно звезда опубликовала снимок в ультракоротких шортах, за что ее сразу же раскритиковали поклонники.
Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули за прогулку по турецкому городу в ультракоротких шортах

На данный момент Сергей Пынзарь находится в Москве, тогда как звезда проекта "Дом-2" осталась с детьми в Турции. Не секрет, что Дарья Пынзарь часто делится с поклонниками в Instagram снимками не только своей семьи, детей, но и прогулок по городу. Одну из последних таких публикаций бывшей проектантки поспешили раскритиковать фолловеры.

На фото Дарья Пынзарь запечатлена во время прогулки. Многие отметили, что она уже не девочка, а потому надевать ультракороткие шорты ей не стоит. К тому же, такой вызывающий наряд может оскорбить чувства турецких мужчин.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Как пять пенсий: Ольга Бузова взбесила
Ксения Бородина опубликовала пост с
Двухлетняя дочь Полины Гагариной и
Звезда "Дома-2" Роман Капаклы лишился
Майя Донцова не верит в измены Алексея
В США при стрельбе в университете
Ольга Бузова пообещала отомстить Ксении
Москва проведет электронные торги для
Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули
Надежда Бабкина купила обувь на всё лето
Ученые обнаружили кольца вокруг
Жанна Бадоева на съемках во Вьетнаме
Ученые: «Встречи с Богом» положительно
Диана Гурцкая, комментируя скандал
Разработанный в СССР после войны
Эмили Ратаковски опубликовала
История, традиции и современность 1
Максим Галкин научил фанатов правильно
Xiaomi планирует улучшить экраны Mi 8 и
Ученые изучили механизм влияния запахов
Автоэксперт уверен в популярности среди
На фотографиях Марса заметили древний
Компания Vivo представила новый
Ученые назвали сливу идеальным фруктом
Тюнеры представили внедорожную версию
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес»
Ясновидящая: Армен Джигарханян
В Томской области в ДТП погибли три
Дочь Оли Рапунцель и Димы Дмитренко
Кристина Орбакайте оригинально
Просмотреть все новости