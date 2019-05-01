Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули за прогулку по турецкому городу в ультракоротких шортах
Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем живет в Турции, где пара купила недвижимость и ведет собственный бизнес. Недавно звезда опубликовала снимок в ультракоротких шортах, за что ее сразу же раскритиковали поклонники.
На данный момент Сергей Пынзарь находится в Москве, тогда как звезда проекта "Дом-2" осталась с детьми в Турции. Не секрет, что Дарья Пынзарь часто делится с поклонниками в Instagram снимками не только своей семьи, детей, но и прогулок по городу. Одну из последних таких публикаций бывшей проектантки поспешили раскритиковать фолловеры.
На фото Дарья Пынзарь запечатлена во время прогулки. Многие отметили, что она уже не девочка, а потому надевать ультракороткие шорты ей не стоит. К тому же, такой вызывающий наряд может оскорбить чувства турецких мужчин.
На данный момент Сергей Пынзарь находится в Москве, тогда как звезда проекта "Дом-2" осталась с детьми в Турции. Не секрет, что Дарья Пынзарь часто делится с поклонниками в Instagram снимками не только своей семьи, детей, но и прогулок по городу. Одну из последних таких публикаций бывшей проектантки поспешили раскритиковать фолловеры.
На фото Дарья Пынзарь запечатлена во время прогулки. Многие отметили, что она уже не девочка, а потому надевать ультракороткие шорты ей не стоит. К тому же, такой вызывающий наряд может оскорбить чувства турецких мужчин.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:20