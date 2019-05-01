Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь упрекнули за прогулку по турецкому городу в ультракоротких шортах

На данный момент Сергей Пынзарь находится в Москве, тогда как звезда проекта "Дом-2" осталась с детьми в Турции. Не секрет, что Дарья Пынзарь часто делится с поклонниками в Instagram снимками не только своей семьи, детей, но и прогулок по городу. Одну из последних таких публикаций бывшей проектантки поспешили раскритиковать фолловеры.На фото Дарья Пынзарь запечатлена во время прогулки. Многие отметили, что она уже не девочка, а потому надевать ультракороткие шорты ей не стоит. К тому же, такой вызывающий наряд может оскорбить чувства турецких мужчин.