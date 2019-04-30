АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Введение ингибитора EGLN перед лучевой терапией улучшает выживаемость при раке поджелудочной железы
EUR 72.20 USD 64.69
Курс валют на 30.04.2019

Автоэксперт уверен в популярности среди россиян внедорожника Aurus Komendant

Сегодня Министерство промышленности РФ показало снимки с внешним видом внедорожника Aurus Komendant. Автоэксперт Максим Кадаков уверен, что данный автомобиль станет очень популярным среди россиян.
Автоэксперт уверен в популярности среди россиян внедорожника Aurus Komendant

Максим Кадаков является редактором журнала «За рулем», а в интервью изданию «Nation News» он поделился своими впечатлениями относительно новинки российского автопрома. Он уверен, что модель получит широкую популярность среди жителей России, так как в стране внедорожники продолжают завоевывать рынок.

Также эксперт уверен и в популярности авто за рубежом, а производителю следует соблюдать простые рыночные условия для получения перспективы. По словам Кадакова, Aurus Komendant не стоит выпускать с дорогим ценником, а также следует развивать каналы для его распространения и обслуживания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые изучили механизм влияния запахов
Автоэксперт уверен в популярности среди
На фотографиях Марса заметили древний
Компания Vivo представила новый
Ученые назвали сливу идеальным фруктом
Тюнеры представили внедорожную версию
Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев «разнес»
Ясновидящая: Армен Джигарханян
В Томской области в ДТП погибли три
Дочь Оли Рапунцель и Димы Дмитренко
Кристина Орбакайте оригинально
Представлены новые доказательства
Уход Ирины Пинчук с «Дом-2» удивил всех
Дайвер рассказал, как ему удалось
Учёные признали невозможным полное
Суд отказал Шуре в иске по поводу
Российские специалисты назвали новый
Избранник ведущей «Дома-2» Юли
Команда «ВКонтакте» создала нейросеть
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова отменила
В Башкирии агрессивная рысь напала на
Армия Индии объявила об обнаружении в
Директор Гуфа обвинил в поджоге дома
Проект спорткара LADA Raven будет
Инга Оболдина считает причиной краха
Apple выпустит новые iPhone с быстрой
Звезда «Дома-2» Саша Гозиас уверена,
В Центробанке пояснили рост цен в России
Анастасия Волочкова показала
Названы помогающие наращивать мышцы
Просмотреть все новости