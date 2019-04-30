Автоэксперт уверен в популярности среди россиян внедорожника Aurus Komendant
Сегодня Министерство промышленности РФ показало снимки с внешним видом внедорожника Aurus Komendant. Автоэксперт Максим Кадаков уверен, что данный автомобиль станет очень популярным среди россиян.
Максим Кадаков является редактором журнала «За рулем», а в интервью изданию «Nation News» он поделился своими впечатлениями относительно новинки российского автопрома. Он уверен, что модель получит широкую популярность среди жителей России, так как в стране внедорожники продолжают завоевывать рынок.
Также эксперт уверен и в популярности авто за рубежом, а производителю следует соблюдать простые рыночные условия для получения перспективы. По словам Кадакова, Aurus Komendant не стоит выпускать с дорогим ценником, а также следует развивать каналы для его распространения и обслуживания.
Максим Кадаков является редактором журнала «За рулем», а в интервью изданию «Nation News» он поделился своими впечатлениями относительно новинки российского автопрома. Он уверен, что модель получит широкую популярность среди жителей России, так как в стране внедорожники продолжают завоевывать рынок.
Также эксперт уверен и в популярности авто за рубежом, а производителю следует соблюдать простые рыночные условия для получения перспективы. По словам Кадакова, Aurus Komendant не стоит выпускать с дорогим ценником, а также следует развивать каналы для его распространения и обслуживания.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:27