Надежда Бабкина купила обувь на всё лето

Певица поделилась с подписчиками фотографиями из любимого обувного магазина. Накануне Бабкина заглянула туда, чтобы выбрать пару туфель на лето. Артистка не смогла остановить выбор на конкретной паре, поэтому купила всю понравившуюся обувь. Также Надежда Георгиевна порекомендовала подписчикам посетить магазин, где она регулярно ее покупает.